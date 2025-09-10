Mario Balotelli potrebbe avere una nuova ennesima chance nel calcio italiano. L’attaccante 35enne è pronto a riprovarci.

Secondo l’opinione di molti tra tifosi ed addetti ai lavori, il calcio italiano ha lanciato negli ultimi anni un solo fuoriclasse vero, dai colpi incredibili, frenato soltanto da un carattere tutt’altro che pacato. Stiamo parlando di Mario Balotelli, attaccante tecnicamente incredibile ma non capace di dare continuità alla sua carriera.

Un ragazzo, il classe ’90, che ha raggiunto vette altissime: come quando ha trascinato la Nazionale italiana a suon di gol ad Euro 2012 sino alla finalissima (poi persa contro la Spagna dei fenomeni), o quando fu ingaggiato da top club del calibro di Liverpool e Manchester City grazie alle sue capacità tecniche enormi. Ma come detto, Super Mario si è troppo spesso mostrato una testa calda, facendo parlare di sé più fuori che dentro al campo.

Nell’ultima stagione Balotelli ha provato a tornare nel calcio che conta, trovando un ingaggio annuale con il Genoa. Ma la sfortuna ha voluto che si ritrovasse a lavorare con Patrick Vieira, con il quale ha sempre avuto un rapporto negativo fin dai tempi del Nizza. Per questo motivo Balo si è ritrovato fuori squadra, incapace ed impossibilitato a dare una mano alla formazione ligure.

Balotelli pronto a tornare protagonista: tre club di Serie B lo tentano

In questo momento Mario Balotelli è dunque svincolato, ma con una grande voglia di tornare protagonista e sposare un progetto che lo veda nuovamente decisivo. Non ambisce per forza ad un club di prima fascia, bensì vuole essere preso in considerazione per le qualità fisiche e tecniche.

Nelle ultime ore si sono rafforzate le voci di un suo ritorno in campo, ma stavolta ripartendo dalla Serie B. Sarebbero ben tre i club cadetti, bisognosi di rinforzi in attacco, che hanno di recente preso informazioni e contatti per Super Mario: si tratta di Padova, Monza e Sampdoria.

I veneti, neo promossi in cadetteria, hanno dimostrato nelle prime due giornate di campionato di avere qualche difetto in fase realizzativa. Balotelli potrebbe fare coppia d’esperienza in attacco con Kevin Lasagna per portare la salvezza in casa patavina. L’ipotesi Samp è molto suggestiva, perché si tratta di una grande piazza e perché sarebbe una rivincita personale per Balotelli, dopo la bocciatura dei rivali del Genoa lo scorso anno.

Infine Monza rappresenterebbe un ritorno per Mario, che ha già indossato la maglia dei brianzoli nel 2020-2021, chiudendo con 6 reti in 14 partite. Insomma, le opzioni non mancano per il 35enne bresciano; nelle prossime ore la situazione potrebbe entrare nel vivo, mentre Balo attende con le motivazioni giuste la chiamata decisiva.