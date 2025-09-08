Situazione particolare per l’ex juventino, un personaggio che i tifosi bianconeri ricordano molto bene e che potrebbe tornare in auge.

Tanti i personaggi che hanno fatto parte in tempi recenti della storia della Juventus. Un club vincente e prestigioso, che però negli ultimi anni ha visto tanti, troppi fra calciatori, tecnici e dirigenti alternarsi. Sintomo di una progettualità non proprio eccellente, nonostante nello scorso decennio la Juve abbia dominato in Italia ed in Europa.

Sorprende come un club solido e molto ambizioso come quello juventino abbia cambiato troppo spesso figure dirigenziali, quei manager addetti alla costruzione della squadra ed alla ricerca di un miglioramento progressivo. Dall’era di Beppe Marotta, poi divenuto plenipotenziario nei rivali dell’Inter, fino all’attuale direttore generale Damien Comolli.

In questi anni è stato protagonista in casa Juventus anche un direttore sportivo, capace di alcune intuizioni importanti di mercato, figura che ha fatto parte di un periodo molto lungo e ricco di soddisfazioni, nelle casse e sul campo. Parliamo di Fabio Paratici, l’ex dirigente bianconero che ha lavorato nel club in questione tra il 2010 ed il 2021, praticamente nel periodo florido dei 9 Scudetti consecutivi.

Paratici, destino tutto da scrivere: l’ex Juventus non tornerà al Tottenham

Paratici, che vanta un passato da calciatore in provincia (la sua migliore esperienza fu a Palermo nel 1998), ha iniziato come talent scout nella Sampdoria, per poi seguire Marotta nei quadri generali della Juventus. Dopo la separazione del 2021, il dirigente originario del piacentino, scelse di tentare l’esperienza al Tottenham.

Come tutti sanno, Paratici è stato fermo per squalifica, giudicato colpevole nell’ambito del processo sportivo sulle plusvalenze false proprio riguardanti la Juventus. Dunque gli Spurs hanno deciso di allontanarlo per giusta causa. A luglio scorso l’inibizione totale di Paratici è terminata e si è cominciato a parlare di ritorno al Tottenham in ambito dirigenziale.

Un ritorno che invece non si consumerà, proprio perché il suo migliore sponsor in casa londinese si è dimesso. Daniel Levy ha lasciato il suo incarico agli Spurs dopo ben 30 anni di gestione delle casse e della sfera sportiva del celebre club inglese. Quest’ultimo era il vero fautore dell’approdo di Paratici in Premier League, ma dopo l’addio dello storico presidente, sarà impossibile rivedere l’ex Juve con un ruolo importante in società.

Fabio Paratici è dunque libero e sul mercato, pronto a tornare a lavorare da direttore sportivo in un club di prim’ordine. Il Milan lo aveva cercato prima di ingaggiare Igli Tare. Chissà che qualche altro club di Serie A possa pensare a lui per il prossimo futuro.