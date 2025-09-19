La Russia intensifica le operazioni militari: Putin ha dichiarato che oltre 700.000 soldati russi sono stati impiegati in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Trump ha criticato duramente l’atteggiamento del leader russo, affermando durante una conferenza stampa in UK (congiunta con il premier UK Keir Starmer) che “sta causando moltissime vittime, e ne sta perdendo ancora di più”.

Keir Starmer, dal canto suo, ha ribadito l’impegno del Regno Unito a sostegno dell’Ucraina, sottolineando che “la comunità internazionale non può restare a guardare mentre un’aggressione ingiustificata minaccia la stabilità dell’Europa”.

Offensiva e controffensiva

Secondo fonti ucraine, nelle ultime settimane si sono intensificati i bombardamenti russi nelle regioni orientali, in particolare a Kharkiv e Donetsk, mentre continua la controffensiva di Kiev nel sud del paese. I vertici militari ucraini hanno accolto con preoccupazione la dichiarazione di Putin, vedendola come un segnale di possibile ulteriore escalation.

La guerra, che dura ormai da oltre tre anni, ha già causato centinaia di migliaia di vittime tra militari e civili, e ha prodotto una delle crisi umanitarie più gravi in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.