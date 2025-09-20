Il mondo del calcio è ancora una volta basito per questo addio dall’attività sportiva, annunciato da un calciatore di altissimo valore.

Il mondo dello calcio è qualcosa assolutamente emozionante e passionale, uno sport che regala sensazioni uniche, sia per chi lo pratica attivamente, sia per i tanti tifosi che lo seguono dal di fuori. Peccato che allo stesso tempo sia un ambito fugace e molto rapido, visto che la durata delle carriere agonistiche non è così lunga.

Certo, c’è sempre qualche straordinaria anomalia in questo senso. Basti pensare ad un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, ormai giunto all’alba dei 40 anni ma in una forma fisico-atletica strepitosa. Oppure in passato campioni come Buffon, Ibrahimovic o Totti, che hanno deliziato in Serie A con le loro prodezze sempre fino ad un’età piuttosto avanzata, sportivamente parlando.

Uno dei momenti più tristi è dunque quando un calciatore molto amato decide ed annuncia di voler smettere. L’ultima notizia in tal senso arriva da uno dei difensori europei più forti degli ultimi decenni. Una vera e propria roccia, che ha conquistato tantissimi riconoscimenti in carriera, facendo anche un’apparizioni nel campionato italiano.

Jerome Boateng si ritira: addio al calcio per l’ex stella di Bayern Monaco e Salernitana

L’addio definitivo al calcio è stato annunciato da Jerome Boateng, roccioso difensore centrale tedesco, che all’età di 37 anni ha detto basta. Un calciatore di grande spessore, sia fisico che atletico, capace di rendersi indispensabile per tutti i club in cui ha militato in carriera.

“Famiglia. Amici. Fans. È il momento. Devo dirvi qualcosa…“ – così ha esordito Boateng sui propri canali social per annunciare la volontà di dire basta. Il 19 settembre scorso resterà impressa come la data del ritiro di questo calciatore, campione del mondo nel 2014 con la maglia della Nazionale tedesca.

Boateng, tedesco ma con chiare origini ghanesi, ha iniziato la carriera in patria tra Hertha Berlino e Amburgo, prima di trasferirsi in Premier League con il Manchester City. Poi dal 2011 l’epopea con la maglia del Bayern Monaco, squadra della quale è divenuto una leggenda, vincendo praticamente tutto (anche la Champions League in due occasioni). Negli ultimi anni si è concesso anche le esperienze tra Lione, Salernitana e Lask.

Non indimenticabile il passaggio in Serie A con la maglia dei campani: solo 7 presenze nella stagione 2023-2024 e la retrocessione a fine anno in B. Classe 1988, fratello minore di Kevin-Prince Boateng (ex stella del Milan), Jerome lascia il calcio come uno dei difensori tedeschi più vincenti di sempre, sia in ambito di club che con la sua Nazionale.