Occasione di mercato a parametro zero per il Milan, che fa contento Allegri con un altro innesto duttile ed esperto.

Come capitato a molti club italiani e non soltanto, gli ultimissimi giorni della sessione estiva di calciomercato hanno visto il Milan scatenarsi ed inventarsi trattative last-minute di grande spessore. I rossoneri hanno chiuso la finestra estiva portandosi a casa due elementi di valore internazionale.

Parliamo di Adrien Rabiot, un fedelissimo di Massimiliano Allegri, che ha subito puntato su di lui una volta saputo della rottura tra il centrocampista francese ed il Marsiglia. Ma anche di Christophe Nkunku, attaccante in uscita dal Chelsea e pagato ben 35 milioni di euro dal Milan, che si assicura un calciatore duttile e tecnicamente molto forte in fase offensiva.

Il difetto di Nkunku è che nell’ultima stagione è stato falcidiato dagli infortuni, che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio con la maglia dei Blues. Un po’ lo stesso problema che ha un difensore, anch’egli di livello internazionale, che il Milan starebbe valutando per completare la rosa. Un innesto a costo zero su cui Allegri e compagnia stanno ragionando.

Milan, spunta l’occasione Tomiyasu: l’ex Bologna è ai box da ottobre

L’ultima idea in casa rossonera si chiama Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese che in Italia ha già giocato con la maglia del Bologna. Nelle ultime stagioni ha militato nell’Arsenal, che lo ha sempre considerato una duttile alternativa difensiva. Ma oggi Tomiyasu è rimasto senza squadra, svincolato dopo la fine del rapporto con i Gunners.

Tutta colpa dei tanti infortuni al ginocchio che hanno attanagliato il giapponese negli ultimi tempi. Il calciatore classe ’98 ha subito due operazioni all’articolazione e non gioca una gara ufficiale dall’ottobre 2024, quando scese in campo per pochi minuti con la maglia dell’Arsenal.

Sulla carta Tomiyasu è un’occasione di mercato a parametro zero molto ghiotta, tanto che sulla lista svincolati di Transfermarkt l’ex Bologna viene indicato come il calciatore senza squadra più prezioso al momento. Il Milan, secondo diversi operatori di mercato, starebbe seriamente valutando il suo ingaggio. Ma prima dovrà accertarsi delle sue condizioni, un po’ come fatto con l’attaccante Boniface, rimandato a Leverkusen dopo i dubbi sullo stato dei legamenti.

Allegri avallerebbe volentieri l’arrivo di Tomiyasu, che andrebbe a compensare il mancato ultimo colpo in difesa, visto come gli acquisti di Akanji e Gomez siano saltati a poche ore dal gong. Il giapponese è calciatore molto dinamico, capace di giocare sia da centrale puro che da terzino destro.