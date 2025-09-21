I rossoneri, freschi della terza vittoria consecutiva in Serie A, potrebbero abbracciare a breve il ritorno del leggendario ex: la situazione

‘Non c’è due senza tre‘. E non c’è vittoria senza che questa non porti con sé l’inviolabilità della propria porta. Dopo aver clamorosamente steccato la prima di campionato (davvero inaspettata la sconfitta all’esordio, per di più in casa, contro la Cremonese), il Milan ha ingranato le marce alte prendendosi nove punti in tre gare – con due trasferte – senza subire gol.

La cura Allegri, insomma, inizia a dare i suoi frutti. Espulso nella precedente gara col Bologna e quindi assente fisicamente in panchina ad Udine, il tecnico toscano si è goduto lo spettacolo a distanza, coi suoi ragazzi capaci di infliggere un netto 0-3 alla formazione di Kosta Runjaic, che pure veniva da un ottimo avvio di stagione.

Chi, al pari dell’allenatore livornese ma per motivi profondamente diversi, non seguirà la sua squadra nel prossimo importante match casalingo è invece un dirigente che ha legato la sua fama e la sua carriera proprio al glorioso club rossonero, ma che oggi risulta davvero distante dalla sua realtà. Quella di cui è protagonista ininterrotto da ben 7 anni.

Certo, nulla in confronto ai 31 anni vissuti con passione sfrenata dagli uffici societari al campo di allenamento alle tribune del ‘Meazza‘, ma la situazione in essere desta eccome scalpore. Anche perché potrebbe essere foriera di un ritorno davvero clamoroso.

Ritorno di fiamma: Milan-Galliani, ora si può

Assunta la carica di Amministratore Delegato del Monza nel settembre 2018 – quando il club brianzolo fu rilevato da Silvio Berlusconi – Adriano Galliani è stato un punto di riferimento importante della società lombarda, che sotto la guida del binomio che ha fatto grande il Milan nell’era del Cavaliere ha coltivato ambiziosi progetti anche in Serie A.

Tutto è filato relativamente liscio fino al giugno del 2023, quando Berlusconi è venuto a mancare. Lasciando un vuoto incolmabile non solo dal punto di vista affettivo, ma anche come reale impegno, da parte del gruppo Fininvest di cui era a capo, di proseguire il lavoro svolto dal politico e imprenditore milanese.

Il disimpegno della holding si è tradotta, due stagioni dopo la scomparsa di Berlusconi, in una retrocessione in B quasi annunciata dal precedente mercato estivo, fatto solo di cessioni eccellenti e di ben pochi acquisti.

Dopo l’ingresso in scena della nuova proprietà – il fondo americano Beckett Layne Ventures, che si è affidata all’ex DG della Roma Mauro Baldissoni nel ruolo di CEO, Galliani è stato ‘relegato’ al ruolo di vicepresidente, ma senza alcun potere esecutivo.

Questo ha comportato un progressivo allontanamento dell’accanito tifoso rossonero dalle vicende del Monza: basti pensare che finora, nelle tre gare di campionato dei biancorossi in B, il dirigente non si è mai fatto vedere allo stadio. Diradando di molto anche le sue uscite pubbliche.

Nel contempo si starebbero facendo sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno dell’ex braccio destro di Berlusconi in seno al club del suo cuore. Quello col quale ha alzato al cielo 29 trofei in 31 anni.

Le indiscrezioni riferiscono che oltre ad Ibrahimovic – legato da sempre a Galliani da un rapporto speciale – lo stesso Allegri starebbe spingendo per il ritorno del ‘Condor’. Anche il livornese ha un feeling particolare con colui che lo volle fortemente al Milan, e di cui assecondò tutte le decisioni, compresa quella di cedere Ronaldinho nel gennaio del 2011.

Insomma, sembra tutto pronto per il grande ritorno del dirigente, che potrebbe occupare la posizione di super consulente diretto di Gerry Cardinale. I tifosi già fremono…