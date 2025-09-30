L’attaccante francese, a secco da due gare in campionato, contava di rifarsi in Champions: la decisione di Chivu spiazza tutti

Due vittorie consecutive in campionato, 4 punti totali recuperati alla Juve e 3 al Napoli: questo l’apprezzabile resoconto degli ultimi 180′ in Serie A per la nuova Inter di Cristian Chivu, scivolata temporaneamente fuori dalle primissime posizioni dopo la doppia sconfitta di marca bianconera alla seconda e alla terza giornata.

Rialzata già la testa nel vittorioso esordio in Champions League a casa dell’Ajax, la formazione nerazzurra ha poi inanellato due successi consecutivi anche in Italia: il gap dalle prime è ormai colmato, ma ora è tempo di (ri)pensare nuovamente alla kermesse europea.

In un San Siro appena venduto ad Inter e Milan dopo la riunione-fiume della scorsa notte in Consiglio Comunale, arriva stasera stessa lo Slavia Praga, non certo una delle big europee iscritte alla competizione.

Al netto delle insidie che sempre si celano dietro ogni partita di una Champions League che già lo scorso anno ha regalato incredibili sorprese, il tecnico della Beneamata è orientato a sorprendere tutti. Dopo il turnover già messo in atto alla ‘Unipol Domus Arena‘ contro il Cagliari in campionato, l’allenatore rumeno non fa sconti nemmeno in Europa. Stavolta a farne le spese è il trascinatore dell’Inter nella prima giornata della ‘Phase League‘.

Thuram, turno di riposo in Europa: tifosi perplessi

Rispetto alla vittoriosa trasferta sull’isola, il mister consegnerà una maglia da titolare a Dumfries, Sucic e Dimarco, col contestuale ritorno tra i pali di Yann Sommer e di Francesco Acerbi al centro della difesa. Ma le novità non finiscono qui.

Ferma restando l’intoccabilità di Capitan Lautaro al centro dell’attacco, il partner dell’argentino non sarà né il formidabile bomber francese, né quel Pio Esposito meritatamente andato a segno, per la prima volta in carriera, in Serie A nella gara contro i rossoblù sardi: sarà infatti Bonny a far coppia col ‘Toro’ argentino.

Per la partita contro la formazione ceca, insomma, Chivu sembra aver deciso di lasciare inizialmente in panchina proprio Marcus Thuram, protagonista di una buona prestazione – anche se non bagnata da alcuna segnatura – in quel di Cagliari.

Evidentemente, in vista della gran quantità di impegni in un calendario che al solito, da ormai qualche anno a questa parte, per l’Inter è denso e stancante, l’ex tecnico del Parma ha deciso di far tirare il fiato al transalpino, che potrà dunque ricaricare al meglio le pile dopo i 64 minuti giocati in campionato contro la formazione isolana.