Decisione definitiva dal punto di vista motociclistico che lascia senza parole Marc Marquez. Lo spagnolo, ad un passo dal titolo mondiale, non ci sta.

Domenica 28 settembre nel GP del Giappone arriverà il primo match point della stagione per Marc Marquez. Il dominatore assoluto del mondiale di MotoGP attualmente in corso avrà la prima chance aritmetica per chiudere ogni discorso, laureandosi di fatto campione del mondo 2025 in sella alla sua Ducati.

Mai in discussione il trionfo stagionale di Marquez, che ha fatto incetta di vittorie e di Sprint Race, riuscendo a ritrovare lo smalto dei tempi gloriosi con la Honda. L’intuizione di Gigi Dall’Igna, di promuoverlo dopo l’annata di ‘palestra’ al Gresini Racing, è stata vincente, visto che il pilota spagnolo ha subito trovato un feeling eccellente con la nuova moto.

Marquez ha anche approfittato della stagione da dimenticare di Pecco Bagnaia, il quale a parte il trionfo in Texas ha sempre dovuto inseguire, così come quella del campione in carica Jorge Martin, alle prese con infortuni e con un difficile passaggio alla Aprilia. Ma prima del trionfo ufficiale, Marquez ha ricevuto una notizia dagli organizzatori che certamente non lo farà felice.

Liberty Media ‘dimentica’ i titoli nelle classe 125 e 250: si restringe l’albo d’oro di Marquez

Una decisione ufficiale stravolge, a livello di numeri e statistiche, l’intero mondo del motociclismo. Il gruppo Liberty Media, che gestisce l’organizzazione e la messa in onda del motomondiale, ha scelto di puntare solo ed esclusivamente sulla MotoGP come classe regina, ghettizzando in qualche modo la Moto2 e Moto3 come campionati minori e meno rilevanti, come fossero la Serie B e C delle due ruote.

Cosa significa questo in termini numerici e comunicativi? Il fatto che verranno cancellati nell’albo d’oro di diversi fuoriclasse delle moto i successi nelle categorie inferiori, quelle che un tempo erano chiamate classe 125 e classe 250. Una scelta che cambia anche il conteggio dei titoli di Marc Marquez, che in carriera ha vinto due titoli mondiali in queste categorie.

Dunque il prossimo trionfo, che come detto potrebbe avvenire a Motegi il 28 settembre, sarà ufficialmente il settimo e non il nono come inizialmente previsto. L’idea per Marquez era quella di celebrare la vittoria mondiale con delle magliette celebrative su cui campeggiasse il #9, ma la scelta di Liberty ha costretto lo staff del campione spagnolo a festeggiare con il classico #1, il numero dei campioni assoluti.

La decisione a sorpresa di Liberty Media, che segue quella già fatta da tempo in Formula 1, ‘cancella’ dagli albi d’oro piloti come Angel Nieto, Aspar Martinez, Max Biaggi, Dani Pedrosa, fuoriclasse indiscussi che non hanno mai vinto un titolo mondiale in 500 o in MotoGP.