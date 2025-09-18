Problemi ancora in vista per Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dell’Inter infatti sembra alle prese con dolori e malanni fisici.

L’Inter ieri sera ha rialzato la testa, anche se in tanti vedevano molto più grigia la situazione della squadra nerazzurra. I ragazzi di Cristian Chivu hanno archiviato presto la sconfitta in extremis contro la Juventus, debuttando nel migliore dei modi in Champions League.

Sull’ostico campo dell’Ajax, squadra nella quale Chivu stesso esplose da calciatore, è arrivato un secco 2-0 che porta la firma di Marcus Thuram. Tanto contestato il francese, dopo gli atteggiamenti considerati poco ‘combattivi’ dai tifosi interisti contro la Juve, molto apprezzato invece ad Amsterdam, dove con una doppietta da grande attaccante ha regalato i tre punti ai suoi.

L’unica nota poco lieta è il forfait di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non ha preso parte alla sfida per un problema fisico che sembra essere sortito dopo la gara di sabato scorso in campionato. Fortunatamente per Chivu, l’assenza del suo attaccante di riferimento non ha avuto significative conseguenze sulla prestazione dell’Inter, capace di annichilire a suon di gol e bel gioco i rivali olandesi.

Inter, Lautaro rischia di restare ancora ai box: pronta la soluzione di riserva

Lautaro Martinez rischia però di continuare a convivere con il problema muscolare che lo ha fermato negli scorsi giorni. Lo stesso mister Chivu ha aggiornato sulle sue condizioni così: “Ha questo problema alla schiena e non era in grado di giocare. Abbiamo concordato di tenerlo a riposo e cercheremo di recuperarlo il prima possibile“.

Possibile dunque un altro forfait per il numero 10 interista, che per precauzione sarebbe costretto a saltare il match di domenica sera contro il Sassuolo a San Siro. Ma Chivu ha già pronta la soluzione di ripiego: confermare dal 1′ minuto Pio Esposito, il giovanissimo centravanti che è piaciuto molto nel suo debutto da titolare contro l’Ajax.

Il talento delle giovanili nerazzurre ha impressionato per la maturità con cui ha approcciato la sua prima gara di livello europeo, affiancando Thuram nel migliore dei modi e venendo persino preferito a Ange Bonny, l’attaccante acquistato dal Parma in estate per ben 23 milioni di euro.

Esposito, ad oggi, appare dunque favorito per iniziare da titolare anche la prossima sfida contro la formazione di Grosso, un match importante per l’Inter, che deve recuperare terreno rispetto alle rivali di alta classifica. Chissà che non sia anche l’occasione per il classe 2005 di trovare il primo gol in Serie A della sua carriera, dopo aver fatto incetta di gioie personali in B.