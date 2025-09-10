Infortunio grave per questo calciatore che potrebbe scatenare un nuovo valzer di mercato. Coinvolta anche la Juventus ed un suo talento.

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa già più di una settimana fa, ma nonostante ciò si continua a parlare sia dei retroscena degli scorsi caldissimi mesi, sia di alcune trattative che potrebbero svilupparsi e diventare concreta nel prossimo futuro, quando il mercato riaprirà in inverno.

La Juventus è uno dei club che ha agito allo scadere, realizzando alcune operazioni sia in entrata che in uscita agli ultimi rintocchi della finestra estiva. In particolare la squadra di Igor Tudor è stata abile a rinforzare il proprio reparto d’attacco, con gli arrivi last-minute dell’esterno offensivo Edon Zhegrova dal Lille e della punta Lois Openda in prestito dal Lipsia.

L’ultima notizia di mercato però non farà piacere ai tifosi bianconeri, visto che potrebbe riguarda una situazione in uscita per la Juve. In vista di gennaio, quando scatterà la finestra di riparazione, potrebbe scatenarsi un valzer di attaccanti che come detto prenderebbe in considerazione anche un titolarissimo della formazione juventina.

Il Manchester City perde Marmoush: occhi su Yildiz per rimpiazzare l’egiziano

Il tutto si potrebbe scaturire da un infortunio grave che è occorso ad un attaccante, di livello internazionale, durante la sosta per le Nazionali. Ovvero Omar Marmoush, centravanti egiziano in forza al Manchester City. Il calciatore, uno dei titolari della formazione di Guardiola, rischia di restare ai box per lungo tempo.

Marmoush si è infortunato al ginocchio durante Egitto-Burkina Faso, gara valida per le qualificazioni in territorio africano al Mondiale 2026. Una forte contusione ai legamenti del ginocchio che potrebbe però nascondere una lesione importante e più grave. Se il danno fosse più problematico, il City dovrà tornare sul mercato a gennaio per sostituire il proprio attaccante.

Nella lista dei possibili desideri di Guardiola spicca anche un calciatore della Juventus. Ai citizens piace molto Kenan Yildiz, il fuoriclasse turco che è stato insignito della storica maglia numero 10 bianconera. Un vero idolo della tifoseria juventina, il quale però rischia di finire nelle grinfie di uno dei club più ricchi e vincenti al mondo.

La Juve potrebbe ricevere dunque presto una prima manifestazione di interesse per Yildiz da parte del Manchester City; per caratteristiche il turco sarebbe calciatore diverso da Marmoush, che è più attaccante di lui, ma Yildiz sarebbe molto utile per gli schemi tattici e tecnici di Guardiola. Una cosa è certa: se dovesse partire una trattativa, la Juve non cederebbe così a cuor leggero il proprio gioiello, valutandolo non meno di 70-80 milioni di euro.