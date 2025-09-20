Infortunio grave e lesione confermata: cambia tutto in vista del prossimo big match con in campo la Juventus. Ecco i tempi di recupero.

Quella che si è vista fino a questo momento è una Juventus combattiva, mai arrendevole, capace di ribaltare qualsiasi situazione. Nelle ultime tre partite infatti i bianconeri hanno sempre risolto la contesa nel finale. Prima il successo sul campo del Genoa arrivato negli ultimi minuti, poi le rimonte esaltanti in extremis con Inter e Borussia Dortmund.

Un carattere da squadra vera, merito del lavoro di Igor Tudor sulla mentalità dei propri calciatori. L’avvio in Champions League, nella cosiddetta fase campionato, poteva essere dei peggiori, ma la Juve è riuscita a raggiungere un insperato pareggio con il Borussia, regalandosi un 4-4 spettacolare, su cui però c’è tanto da lavorare.

Le prossime gare di Champions vedranno i bianconeri prima volare in trasferta sul campo del Villarreal il 1 ottobre, poi il 22 dello stesso mese giocare una trasferta a dir poco proibitiva contro il Real Madrid. In vista di questa seconda gara di alto livello, non sarà però presente un big, che ha riportato un delicato infortunio muscolare.

Il Real Madrid perde un titolarissimo per lesione: salta sicuramente la Juve

Brutte notizie in casa Real; dopo la vittoria sofferta contro l’Olympique Marsiglia, sempre valida per la prima giornata di Champions League, la squadra spagnola ha dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare occorso ad uno dei volti nuovi della sua rosa. Ovvero l’inglese Trent Alexander-Arnold: il terzino infatti è dovuto uscire anzitempo dalla suddetta sfida.

L’ex Liverpool ha effettuato gli esami di rito nelle scorse ore, che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Vale a dire uno stop che lo terrà fuori dai campi per 6-8 settimane. Un brutto strappo per Alexander-Arnold, che sarà costretto a saltare diverse partite di cartello con la maglia del Real Madrid.

Il difensore laterale del Madrid non giocherà dunque il big match contro la Juventus al Bernabeu, come detto previsto per il 22 ottobre prossimo. Ma non solo: Alexander-Arnold sarà sicuramente out per il derby con l’Atletico Madrid del 27 settembre e probabilmente anche per il grande ‘Clasico’ contro il Barcellona in campionato del 26 ottobre. Insomma, una bella gatta da pelare per il tecnico Xabi Alonso.

La Juve di Tudor invece spera di arrivare al match di cartello, previsto tra più di un mese, con una condizione fisica ed atletica migliore. Ma anche mantenendo il livello di grinta e di combattività visto in queste settimane.