Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre molte strade di Roma saranno chiuse. Ecco gli orari del blocco per non avere disagi nei propri spostamenti.

La Capitale, Roma, è una città presa d’assalto da turisti durante tutto l’anno. Non solo ma con la fine dell’estate e il ritorno a lavoro e sui banchi di scuola, è chiaro che negli orari di punta sia possibile trovare più traffico del normale. In più bisogna regolarmente informarsi sugli eventi e le manifestazione che possono cambiare il corso della viabilità.

Ad esempio nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 diverse strade della città eterna saranno chiuse al traffico. È importante conoscere gli orari del blocco per non trovare problemi nei propri spostamenti. Ecco cosa sapere.

Gli orari in cui le strade saranno chiuse sabato 27 e domenica 28 settembre

Nel weekend si terrà il Giubileo dei catechisti ed è previsto il coinvolgimento di più di 20 mila persone. Per questo nell’area di San Pietro ci saranno diversi cambiamenti nella viabilità a partire da sabato e domenica alle ore 07:00. In particolare chiuderanno al traffico via Rusticucci, vicolo del Campanile, via Scossacavalli e via di Porta Angelica.

Verrà inoltre creata un’area di sicurezza attorno alla Basilica di San Pietro con varchi di ingresso. La basilica si potrà raggiungere con le linee 19bus, 23, 32, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 590, 870, 881, 916 e 982 o utilizzando la metro nelle fermate di Cipro e Ottaviano. Nella giornata di sabato a Fiera di Roma ci sarà una manifestazione con i partecipanti che partiranno alle ore 10:00 dalla stazione FS di Roma per arrivare a via Cesare Chiodi.

A piazza Santi Apostoli si terrà l’evento musicale pro Palestina alle ore 16:00 con possibili rallentamenti. Sempre sabato, dalle ore 15:00 alle 18:30, in centro partirà un corteo da piazza Vittorio Emanuele II con i manifestanti che transiteranno per via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, via Cavour, largo Corrado Ricci giungendo a via dei Fori Imperiali.

Per l’occasione dalle ore 12:00 inizierà lo sgombero dei veicoli in sosta piazza Vittorio Emanuele II, tra via dello Statuto e via Napoleone III e tra via dello Statuto a via Buonarroti; via dello Statuto; largo Corrado Ricci. Inoltre saranno deviate le linee del trasporto pubblico 16, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.

Sempre in centro sabato dalle ore 15:00 non si potrà circolare in piazza Farnese, via dei Baullari (tra piazza Campo de’ Fiori e piazza Farnese) e via Giulia, (tra via dei Farnese e via del Mascherone) per via di un evento all’ambasciata francese. Divieti di sosta anche in piazza Farnese, via dei Farnesi, via del Mascherone, via Giulia (tra vicolo del Polverone e via di San Girolamo della Carità e tra via del Mascherone e piazza San Vincenzo Pallotti), via dei Baullari tra piazza Farnese e piazza Campo de’ Fiori.

Poi, a causa della manifestazione sportiva prevista nell’area delle Terme di Caracalla ci saranno temporanee chiusure alla circolazione e divieti di sosta su via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo e piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla, viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo. Fino alle 11:30 modifica il percorso della linea 160 proveniente dalla Montagnola.

Al Quarticciolo, a causa dell’inaugurazione del parco Don Modesto da Veglia nella giornata di sabato saranno deviate le linee 14Nav, 113, 313, 450, 451, 508 e 556 fino alle 19:00. Non è finita qui perché per il centenario del quartiere Coppedè dalle 08:00 di sabato e fino a domenica ci saranno divieti di sosta in via Brenta (da via Tagliamento a piazza Mincio); via Dora e via Tanaro (tra via Arno e piazza Mincio). Mentre domenica dalle 09:00 queste strade saranno chiuse al traffico.

Nella giornata di domenica ci sarà la partita Roma – Hellas Verona, di conseguenza nell’area del Foro Italico ci saranno dei cambiamenti nella viabilità. Divieti di sosta in via Morra di Lavriano; viale dei Gladiatori; piazza Lauro De Bosis; piazzale della Farnesina; via Alberto Blanc; via Tommaso Tittoni; viale Paolo Boselli; viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi; piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz; via Mario Toscano e via Salvatore Contarini; largo Ferraris IV; viale dello Stadio Olimpico; via Edmondo De Amicis; via del Campeggio; piazzale dello Stadio Olimpico; i lungotevere Cadorna e Fellini; viale Antonino di San Giuliano; via Colli della Farnesina; via dei Monti della Farnesina, su piazzale Maresciallo Giardino e lungotevere della Vittoria.

Chi dovrà andare allo stadio potrà farlo con i mezzi pubblici con le linee 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Sempre nella giornata di domenica, per via della sfilata di auto storiche tra l’Eur e il centro, tra le 09:00 e le 15:00, sono previste chiusure in viale della Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale Shakespeare, viale Europa, la Colombo, viale delle Terme di Caracalla, viale Aventino, via del Circo Massimo, via Petroselli, via del Foro Olitorio, i ungotevere Pierleoni, de’ Cenci, Vallati, Tebaldi, Sangallo, Tor di Nona, Marzio, in Augusta, Arnaldo da Brescia e Michelangelo, Passeggiata di Ripetta, Ponte Pietro Nenni e Ponte Regina Margherita.

All’Eur domenica dalle 12:00 arriva il Green skate Day 2025 con partenza da piazzale dell’Industria e percorso snodato da lungo piazza Kennedy, viale della Letteratura, viale dell’Arte, viale Europa, viale Beethoven e viale Asia con arrivo al centro congressi La Nuvola. Fino alle 13:00 deviazioni per le linee 30, 31, 73, 671, 705, 708, 712, 714, 724, 762, 763L, 767, 779F, 780, 788, 791 e C7.

Altre strade saranno chiuse nella giornata di domenica: fino alle 23:59 per un evento commerciale, lo sarà via del Crocifisso. Poi, fino al 3 ottobre, in via delle Sette Chiese ci sarà un restringimento della carreggiata e senso unico alternato tra largo Benedetto Bompiani e largo Martiri delle Fosse Ardeatine per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Insomma, è bene sapere di questi eventi e manifestazioni per cui diverse strade saranno chiuse e dovranno cambiare le proprie abitudini negli spostamenti.