Jannik Sinner si ferma dopo l’ultima sconfitta in finale agli US Open. Pausa per il campione altoatesino: ecco quando lo rivedremo in campo.

Non sarà semplice allontanare la delusione per un’altra finale persa in questo 2025. Ma Jannik Sinner ha il carattere e la tempra giuste per riemergere, anche dopo il netto k.o. agli US Open. Vero è che la sconfitta con Carlos Alcaraz ha significato anche il sorpasso dello spagnolo nel ranking ATP, ma vanno comunque tenute le cose buone, l’ennesimo cammino positivo dell’azzurro sino all’atto finale.

Sinner ha sempre mostrato capacità di risollevarsi dopo momenti molto delicati. Anche al termine dei tre mesi di squalifica, ancora oggi molto discussi, per il caso Clostebol. Ma come ogni atleta che si rispetti, Jannik ha anche bisogno di fare una pausa, di prendersi del tempo per sé stesso ed allontanarsi seppur momentaneamente dallo stress dei tornei e dei viaggi internazionali.

Ci sono sportivi che per rilassarsi scelgono una fuga verso mete esotiche, paradisi tropicali, in mezzo al mare o all’oceano. Invece per Sinner è sempre meglio un ritorno a casa, nei luoghi della sua infanzia. Un vero e proprio momento di respiro e di allegria familiare che sa rigenerare le forze di uno dei migliori tennisti al mondo.

Sinner, pausa in Val Pusteria: poi volerà verso l’estremo oriente

Una volta terminato l’impegno di New York, Jannik Sinner si è dunque preso qualche giorno di riposo, tornando letteralmente a casa. Il tennista azzurro è volato fino a Sesto, la località della Val Pusteria dove risiede tutta la sua famiglia, nei luoghi in cui è cresciuto tra tennis, sci e tanta aria pulita.

Come si evince dai profili social di Sinner, il tennista si è immortalato in Alto-Adige, tra le valli che tanto ama. Un momento tutto per sé legato anche ai suoi legami più forti. Jannik ama molto il calcio, sport che praticava da bambino, per questo ha deciso di far visita ai piccoli calciatori di Valdaora e ha fatto tappa a malga San Silvestro.

La gioia dei bambini, che si ritrovano al fianco di un loro concittadino così celebre, è sempre tantissima. Per Sinner è un ritorno alle origini che ha il sapore della pace e della serenità. Ma quanto durerà questa pausa familiare? Ancora pochi giorni, visto che Jannik sta preparando la trasferta verso estremo oriente.

Dal 25 settembre ritroveremo Sinner in campo al torneo ATP 500 di Pechino, dove parte come testa di serie numero uno vista l’assenza di Alcaraz. Successivamente sarà in campo al Masters 1000 di Shanghai ed al torneo di esibizione Six Kings Slam a Riyadh.