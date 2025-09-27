Un messaggio terrificante che riguarda Stefano De Martino sconvolge i fan. Ecco cosa è successo all’amato conduttore di Affari Tuoi.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Al secondo anno al timone di Affari Tuoi mostra sempre di più la sua bravura, simpatia e professionalità, pur rimanendo molto umile. Lo scorso anno la trasmissione aveva registrato grandi ascolti, vincendo il confronto con Striscia la Notizia. Quest’anno invece la situazione è leggermente cambiata.

La Mediaset ha schierato contro il gioco dei pacchi un altro gioco molto amato, La Ruota della Fortuna, condotta da un altro presentatore molto amato, Gerry Scotti. E la trasmissione con De Martino sta accusando il colpo. Ma a parte il confronto fra i due giochi, a far parlare sono anche le frecciatine che dalla Mediaset arrivano alla Rai, a De Martino e a Affari Tuoi. Ecco l’ultimo messaggio terrificante che è arrivato a De Martino.

Il messaggio terrificante a Stefano De Martino

Fra Stefano De Martino e Gerry Scotti, Rai e Mediaset, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, la sfida a colpi di auditel è aperta. Durante il game di De Martino non sono mancati spunti riferiti a La Ruota della Fortuna e viceversa. In particolare un messaggio da parte di Gerry Scotti non è passato inosservato.

Nella puntata di giovedì 25 settembre una provocazione del conduttore non è passata inosservata agli spettatori. Infatti ha detto: “Da noi i premi bisogna meritarseli”. E con questa battuta di Gerry Scotti, il conduttore è tornato a sottolineare la differenza fra i due format: in Affari Tuoi tutto si basa sulla casualità dei pacchi, ne La Ruota della Fortuna vengono premiate le abilità dei concorrenti.

Anche il tempismo di questa battuta non è sospetto dato che arriva proprio all’indomani di una puntata in cui si sono accorciate le distanze tra gli ascolti delle due trasmissioni: 23.5% contro 21.9% nella puntata di mercoledì 24 settembre, appunto. In ogni caso, nonostante la “vittoria” negli ascolti della trasmissione Mediaset, Affari Tuoi continua a fare più ascolti degli anni precedenti (quando a condurlo c’era Amadeus).

Tuttavia la trasmissione con De Martino si trova a scontrarsi quest’anno con quella condotta da Gerry Scotti, che è un professionista da anni, entrato nel cuore dei telespettatori con le sue trasmissioni. Insomma, continua a tenere banco questo continuo rimbalzo di provocazioni e frecciatine fra i due conduttori che, a lungo andare, potrebbe anche stancare il pubblico.