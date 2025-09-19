Si accende il derby della Capitale: è scontro in diretta per la designazione dell’arbitro.

Sul derby della Capitale nascono i primi dibattiti.

Ad arbitrare Lazio-Roma ci sarà Aleandro Di Paolo, della sezione di Avezzano. Un nome che ha già sollevato qualche dubbio: è la designazione giusta per una partita così delicata? “Il problema – secondo Luigi Salomone – è non mettere in difficoltà da parte del designatore un professionista che magari può essere in difficoltà in una partita del genere”. Lo scontro già si accende a pochi giorni da una delle partite più sentite della Serie A.

