Il campione piemontese, tornato alla vittoria dopo mesi di assenza, ha tremato per un danno occorso alla sua moto: parole rivelatrici

Finalmente Pecco. Dopo settimane, anzi mesi, di crisi nera, di ritiri, di cadute, di piazzamenti modesti e di un impietoso confronto col compagno di squadra Marc Marquez, che ha letteralmente dominato il Mondiale 2025, il centauro della Ducati è tornato a sorridere al termine di un weekend perfetto.

Un fine settimana alla Marquez, tanto per anticipare la portata di quanto fatto da Bagnaia in Giappone, sulla pista di Motegi, teatro di un trionfo che a Borgo Panigale difficilmente dimenticheranno.

Oltre infatti a celebrare il ritorno alla vittoria del pilota di Chivasso, a secco di affermazioni dal GP delle Americhe, quando comunque si era agevolato della caduta del compagno di box, Dall’Igna e soci hanno potuto festeggiare l’aritmetica vittoria del titolo mondiale da parte del ‘Cabroncito‘ di Cervera, giunto secondo al traguardo in una gara letteralmente dominata da Pecco.

Il contestuale sesto posto di Alex Marquez ha infatti consentito all’ex grande rivale di Valentino Rossi di festeggiare il nono titolo iridato – il settimo nella classe regina – all’interno di una spedizione in terra asiatica che ha visto però Pecco dominare in lungo e in largo: pole position, Sprint Race e vittoria nel GP della domenica. Una tripletta che pareva impensabile fino a due settimane fa.

Pur comandando la gara senza problemi, con distacchi davvero importanti dagli inseguitori, il piemontese ha tremato per quanto accaduto sulla sua moto a pochi giri dalla fine. Un brivido in qualche modo ‘tardivo’, visto che il centauro non si era accorto di nulla in pista.

Dall’inferno al trionfo con brivido: le parole di Pecco

Negli ultimi nove giri della corsa infatti, la moto dell’azzurro ha infatti emesso dallo scarico degli inquietanti sbuffi di fumo azzurro che hanno fatto davvero fatto temere il peggio. Sia in termini di possibilità di completare la gara girando su tempi competitivi, sia per una possibile squalifica che avrebbe potuto aleggiare sulla sua testa.

È stato lo stesso Pecco, nel corso della consueta intervista post GP rilasciata ai microfoni di Sky Sport, a parlare dell’accaduto, a margine del racconto di una gioia attesa per tanto, forse troppo, tempo.

“Sarò anche un po’ testone, ma l’ultima persona che smette di credere in me sono io. Sapevo perfettamente, come ho detto per tutto l’anno, che nel momento in cui sarei stato messo nella condizione di stare davanti sarei stato davanti. Questa ne è la conferma e come uomo devo dire che sono molto orgoglioso. Parlano i fatti, questo è il nostro livello. Le prossime gare sono su piste amiche sia per noi che per Marc, quindi proveremo a fare il possibile: sarebbe divertente riuscire a lottare un po’ da qui fino alla fine“, ha esordito.

Poi, il racconto del fumo dai suoi scarichi: “Me l’hanno detto solo dopo cosa è successo, io non ho visto niente. Continuavo a spingere e negli ultimi giri devo dire che mi sembrava di uscire un po’ più piano dalle curve, ma non capivo. Devo capire cosa sia accaduto, perché ho solo visto delle immagini in cui si vedeva che buttavo fuori un po’ di fumo e non so da cosa dipendesse. Ci mancava solo che oggi mi avessero squalificato – ha poi aggiunto sorridendo – perché diciamo che non l’avrei presa molto bene“, ha concluso.