Jannik Sinner meglio di Carlos Alcaraz, di nuovo. Il tennista italiano ha effettuato un sorpasso rilevante nei confronti del rivale spagnolo.

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ci accompagnerà senza dubbio per i prossimi anni, come sfida continua nel mondo del tennis maschile ad alti livelli. Il 2025 è già stata una prova concreta: ben cinque tornei sono stati decisi da una finale tra questi due atleti. E sarebbero potuti essere molti di più, se l’azzurro non fosse stato costretto a fermarsi per 3 mesi, dopo la squalifica per il caso doping.

Al momento il ranking ATP vede Alcaraz in vantaggio su Sinner. Lo spagnolo è stato abile a superare in classifica l’azzurro, battendolo nella finalissima degli US Open ed ottenendo anche la prima posizione mondiale. Ma non è assolutamente finita qui, visto che Sinner ha subito ripreso a lavorare per cercare di ritrovare lo scettro di migliore al mondo. Anche se non sarà impresa facile, vista la forma devastante del murciano.

In questi giorni i due tennisti rivali si sono divisi le partecipazioni alle competizioni in corso in estremo oriente. Alcaraz è giunto agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo, mentre Sinner ha esordito positivamente agli Open di Pechino. E proprio grazie all’ultimo successo in Cina, l’italiano ha effettuato un sorprendente sorpasso su Alcaraz stesso.

Sinner, nuovo record dopo il successo su Cilic: ha superato Alcaraz in questa classifica

Jannik Sinner ha incominciato la sua avventura agli ATP 500 di Pechino battendo al primo turno un tennista ormai ultratrentenne, ma dal passato glorioso. Stiamo parlando di Marin Cilic, il croato classe ’88 che si è tolto la soddisfazione in carriera di piazzarsi al terzo posto del ranking mondiale e di vincere gli US Open nel 2014.

La vittoria di Jannik potrebbe sembrare un classico atto di percorso verso la finale di Pechino, contro un tennista forte ma che atleticamente non è riuscito a competere con lui. Ma in realtà è un successo numericamente importante: si tratta della 24ª vittoria in scontri diretti contro tennisti che hanno vinto almeno un titolo Slam in carriera.

Una statistica particolare, ma con il successo su Cilic il nostro Sinner scavalca in questa classifica proprio Carlos Alcaraz, che al momento è fermo a 23 vittorie contro ex campioni dei tornei Major.

Sinner, con grande umiltà, guarda al futuro dando tutti i meriti doverosi ad Alcaraz, soprattutto dopo le recenti vittorie: “Sono contento della stagione che ho giocato e sto giocando, perché è stata straordinaria. Anche quella di Alcaraz lo è, ha vinto tantissimi titoli. Merita di essere il numero uno. Ha giocato più tornei e li ha giocati tutti molto bene. Ha vinto o ottenuto grandi risultati, quindi merita di essere lì. La stagione non è ancora finita: ci sono i Masters 1000 di Shanghai e Parigi-Bercy, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Ci sono ancora grandi tornei da disputare”.