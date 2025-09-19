Jannik Sinner resta a bocca aperta per questa decisione annunciata da poco, che riguarda un personaggio a lui molto caro e vicino.

C’è grande attesa e curiosità nel mondo del tennis nel rivedere in campo Jannik Sinner prossimamente. Il tennista italiano ha subito da poco una sconfitta dolorosa agli US Open, quando in finale è stato annichilito dallo strapotere di Carlos Alcaraz. Un doppio k.o. per l’altoatesino, che non solo ha perso la possibilità di vincere un altro torneo Major, ma è anche stato scavalcato da Alcaraz al primo posto del ranking mondiale.

Sinner ricomincerà dunque dall’Asia, visto che nei prossimi giorni scatteranno i tornei nel territorio dell’estremo oriente. L’azzurro sarà testa di serie numero uno agli ATP 500 di Pechino, evento di preparazione per il più atteso Masters 1000 di Shanghai. Insomma, un nuovo tour de force attende Sinner, che dovrà dimostrare di sapersi risollevare immediatamente.

Prima di volare in Cina, Sinner è rimasto però letteralmente stupito per via della decisione di un personaggio molto vicino a lui, un elemento del suo staff che ha annunciato nelle scorse ore un addio clamoroso. Chissà come prenderà Jannik la scelta professionale, alla vigilia dei suddetti tornei asiatici.

Vagnozzi lascia l’incarico al Maggioni: decisione shock del coach di Sinner

Stiamo parlando dell’annuncio fatto poco fa da Simone Vagnozzi, ormai storico coach di Jannik Sinner. L’ex tennista italiano, che assieme a Darren Cahill ha contribuito alla crescita esponenziale dell’altoatesino negli ultimi anni, ha deciso di abbandonare un’altra attività che lo ha visto sempre impegnato positivamente.

Vagnozzi ha annunciato di voler abbandonare l’incarico di supervisore e allenatore all’interno del Circolo Tennis Maggioni. Si tratta di una delle associazioni sportive, legate al tennis, più ambiziose e rinomate dell’Adriatico, in particolare a San Benedetto del Tronto. Un luogo dove si formano tantissimi atleti in erba, anche se ultimamente erano sorti dei problemi sullo sviluppo della Academy che avrebbe visto proprio Vagnozzi in prima linea.

Questo il messaggio social di Vagnozzi: “Dopo una lunga riflessione ho deciso di lasciare il mio ruolo all’interno dell’accademia Maggioni, e lo faccio a malincuore. Purtroppo, con i miei impegni professionali sempre più fitti e intensi, non riesco più a garantire la qualità e l’attenzione che questo progetto richiede. Sono incredibilmente orgoglioso di quello che abbiamo costruito in questi anni con il presidente Afro Zoboletti. La stima e il rispetto che ho per lui non cambieranno mai. Adesso lascio il testimone a tutto lo staff. So che faranno un lavoro eccezionale e che i nostri ragazzi sono in ottime mani. Faccio il mio più grande in bocca al lupo al team e a tutti gli atleti. Per il circolo ci sarò sempre”.

Nessun accenno ai problemi strutturali del circolo, ma la decisione di Vagnozzi riguarda semplicemente i suoi tanti impegni internazionali al seguito di Sinner, che non gli permettono di dare troppa attenzione al Maggioni.