Jannik Sinner tenta un nuovo contro-sorpasso ad Alcaraz: ecco l’ultima novità dal mondo del tennis che può favorire l’azzurro.

La stagione dei grandi tornei Major nel tennis si è conclusa dopo la finale degli US Open. La classifica maschile vede Carlos Alcaraz meritatamente in testa, capace di sorpassare il suo rivale diretto Jannik Sinner dopo l’ennesima vittoria in finale, una contesa tra i due che sembra essere il liet motiv di questa stagione tennistica.

Sinner, dopo essere rimasto in testa al ranking ATP per più di 50 settimane, è stato costretto ad abdicare in favore di Alcaraz, che in questa annata è riuscito a conquistare ben sette titoli, confermando la sua attuale superiorità. Ma Jannik non intende accontentarsi del secondo posto generale ed è pronto a rimettersi in carreggiata per tentare un immediato contro-sorpasso.

Il prossimo appuntamento a cui parteciperà il fuoriclasse altoatesino sono gli ATP 500 di Pechino, uno dei maggiori tornei che si disputano in questa fase in estremo oriente. Un’ottima palestra per Sinner, che oltre a puntare alla vittoria per mettere in cascina nuovi punti, dovrà allenarsi per capire come contrastare lo strapotere di Alcaraz.

Sinner torna in campo a Pechino: può approfittare della assenza di Alcaraz

L’occasione di tornare a mordere alle caviglia Alcaraz è ghiotta. Infatti Jannik Sinner potrà sfruttare l’assenza del suo rivale diretto al torneo di Pechino, che prenderà il via nella nota capitale cinese il prossimo 25 settembre. Nei prossimi giorni andranno in scena i sorteggi del tabellone principale, con Sinner ovviamente testa di serie del torneo.

Dunque niente Alcaraz a Pechino, anche se il fuoriclasse di San Candido dovrà vedersela con altri tennisti di alto livello: Zverev, De Minaur, Musetti, Khachanov e Rublev sono solo alcuni delle teste di serie presenti ai nastri di partenza dell’ATP 500.

Negli ultimi due anni Alcaraz e Sinner si sono divisi i trionfi a Pechino: nel 2024 è stato lo spagnolo a vincere il torneo in terra cinese, battendo in finale lo stesso azzurro, mentre l’anno precedente era stato Sinner ad avere la meglio, superando nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev, presente anche nell’edizione attuale dopo la sfuriata vista agli US Open.

Ma quello di Alcaraz non sarà un forfait a tutti gli effetti; infatti lo spagnolo parteciperà ad un altro torneo ATP 500 nello stesso periodo. Ovvero agli Open di Tokyo, in Giappone, dove non ha ancora mai vinto in carriera. Duelli a distanza tra i due migliori tennisti al mondo, in attesa di incontrarsi di nuovo al Master 1000 di Shanghai.