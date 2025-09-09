Sinner ed Alcaraz rimasti di sasso dopo l’ultima notizia che li riguarda direttamente: infortunio grave per il tennista.

Il mondo del tennis ha ancora negli occhi la straordinaria finale degli US Open, che ha cambiato le carte in tavola a livello internazionale. Ovvero la vittoria di un Carlos Alcaraz davvero mostruoso, in forma incredibile, capace di annichilire il suo rivale ormai classico Jannik Sinner.

Un trionfo che regala ad Alcaraz il sorpasso su Sinner al primo posto del ranking ATP. Ora è il talento di Murcia a dominare il tennis maschile mondiale; va detto che questo riconoscimento è assolutamente meritato per lo spagnolo, capace nel 2025 di vincere ben sette tornei, di cui due del Grande Slam.

C’è ancora molto da giocare in questa stagione, visto che ora si passerà ai tornei in territorio asiatico, senza dimenticare altri Master 1000 come Parigi-Bercy e chiudere l’annata con le ATP Finals di Torino. Proprio in tal senso è arrivata una notizia che stravolge tutta la graduatoria per qualificarsi all’evento, che come è risaputo riguarda solo gli otto migliori tennisti della stagione.

Infortunio Draper, non giocherà fino al 2026: ecco come cambia la classifica

Infatti un tennista di alto livello, in corsa per entrare fra i migliori otto del ranking stagionale, ha dato forfait definitivamente per questo 2025. Si tratta di Jack Draper, che aveva saltato il secondo turno degli US Open per infortunio. Un problema serio al braccio, occorsogli nel torneo di Cincinnati e che lo costringerà a restare fuori a lungo.

“Purtroppo, l’infortunio al braccio mi costringerà a riposare e sono quindi costretto a saltare il resto del 2025. È molto difficile da accettare per me, visto che quest’anno stavo facendo qualcosa di importante, giocando alla grande. Tuttavia, ho già affrontato situazioni simili in passato… e torno sempre più forte, perché sono così motivato a esprimere il mio potenziale come giocatore”.

Draper dunque si tira fuori dai prossimi tornei e dalla Race per partecipare alle ATP Finals di novembre. Una notizia che riguarda indirettamente anche i leader della classifica Alcaraz e Sinner, sempre più sicuri di qualificarsi e che perdono un rivale importante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui il Six Kings Slam, il ricco torneo amichevole di Riyadh.

Il tennista britannico è attualmente al nono posto in classifica; il suo forfait darà una mano anche a Lorenzo Musetti (numero 8 della Race), che a questo punto ha molte più chance di partecipare al torneo torinese.