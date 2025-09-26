In lavatrice a 30° gradi solo se si tratta di questi capi, altrimenti si consuma solo acqua, detersivo e corrente: ecco cosa sapere.

Lavare a 30 gradi è diventata una scelta sempre più diffusa. Risparmio energetico, rispetto per i tessuti, minor impatto ambientale: i vantaggi sembrano evidenti. E in effetti lo sono. Ma c’è un dettaglio che spesso viene ignorato. Lavare a basse temperature può essere una soluzione efficace solo se vengono rispettate alcune condizioni fondamentali. Altrimenti, si rischia di fare molto meno del previsto, o addirittura di ottenere l’effetto opposto.

Lavare accuratamente ogni tipo di indumento e ogni tipo di tessuto che abbiamo in casa è una scelta obbligata se si vogliono scongiurare spiacevoli conseguenze. Un compito, che, grazie alla presenza della lavatrice in casa viene reso decisamente più facile e veloce. Tuttavia, ci si pone spesso diverse domande sul suo utilizzo e in particolar modo si cerca di capire quale sia la temperatura adatta per igienizzare a fondo ogni cosa.

Solo questi capi possono essere lavati in lavatrice a 30°gradi: gli altri, meglio di no

Sappiamo benissimo che le temperature elevate sono in grado di neutralizzare velocemente germi e batteri, motivo per cui, quando avviamo un ciclo di lavaggio in lavatrice tendiamo sempre ad impostare temperature oltre i 40°. Ma secondo alcuni esperti, questa opzione non è altro che un dispendio ‘inutile’ di energia e di conseguenza un costo in più da pagare a fine mese. Di conseguenza, anche optare per un ciclo di lavaggio a 30°sarebbe un’ottima opzione da considerare.

Ma quando conviene impostare una temperatura di 30° e soprattutto quali sono i benefici? La prima cosa da sapere è che questo tipo di lavaggio è adatto ovviamente a capi che non sono particolarmente sporchi e che non necessitano di una pulizia profonda. Inoltre, questa scelta è ideale per proteggere i tessuti, per preservare i capi più delicati e risparmiare energia.

Anche se molti possono sembrare diffidenti con questa tipologia di lavaggio, grazie a detersivi che si attivano anche a temperature basse e a lavatrici sempre più performanti, i 30° possono tranquillamente essere usati senza problemi. Ma quali sono i capi da poter lavare a basse temperature? Sicuramente troviamo i capi delicati, i capi sintetici, i jeans elasticizzati, tende e tappeti leggeri ed infine, anche le scarpe da ginnastica. In questo modo, infatti, lo sporco andrà via e i tessuti saranno preservati e manterranno vivi anche i loro colori.