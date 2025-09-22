Coloro che hanno questo Isee hanno diritto ad un nuovo bonus: ecco le famiglie che possono beneficiare di questo aiuto.

Sono tante le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese: i prezzi dei beni di prima necessità sono aumentati, le bollette sono sempre più alte e le spese si moltiplicano. Così, sapere che si può beneficiare di un nuovo bonus è un sollievo.

Infatti le famiglie che rientrano in questo Isee hanno diritto a questo nuovo bonus. Ecco in cosa consiste, i requisiti da possedere e come richiederlo.

In cosa consiste il nuovo bonus per le famiglie

Per il 2026 è previsto un nuovo bonus di cui possono beneficiare diverse famiglie se hanno un certo Isee. Si tratta del Bonus Tari, confermato dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera 355/2025/R/rif.

Questa iniziativa si aggiunge ai bonus preesistenti relativi a energia elettrica, gas e acqua, ad ulteriore sostegno della spesa per i servizi essenziali delle fasce più bisognose della popolazione. Il bonus si sostanzia in uno sconto pari al 25% della tassa sui rifiuti, che spetta automaticamente alle famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro o sotto i 20mila euro per le famiglie numerose.

L’importante è che queste famiglie abbiano presentato all’Inps la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione Isee nei limiti previsti per beneficiare del bonus. Quindi di fatto non ci sarà bisogno di fare alcuna domanda.

Si stima che saranno circa 4 milioni i nuclei familiari con Isee sotto soglia che potranno ottenere questo sconto del 25% sulla tassa rifiuti sostenuta nell’anno precedente: infatti, poiché la Tari dovuta viene solitamente quantificata annualmente entro i primi mesi dell’anno e l’Isee può essere richiesto dai cittadini durante tutto l’anno, i dati utili per applicare lo sconto saranno disponibili solo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’Isee.

Quindi nel 2026 di questo nuovo bonus usufruiranno i nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione Isee sotto soglia nel 2025. E, considerando che secondo la relazione annuale di Arera per il 2024, la spesa media annua per la Tari stimata per un’utenza domestica tipo, composta da tre componenti in un’abitazione di superficie 100 mq, nel 2023 è stata pari a 311 euro a livello nazionale, questo bonus è davvero un bell’aiuto per tante famiglie che si trovano in difficoltà economica.

Infatti questi nuclei familiari potranno ottenere un corposo sconto del 25% sulla tassa.