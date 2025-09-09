Per mesi, gli alfieri dell’ordine mentale del completamento dei rapporti di forza della globalizzazione americanocentrica ci hanno martellato con una narrazione univoca e priva di dubbi: la Russia era ormai isolata, Putin sconfitto e prossimo alla fine. Questa rappresentazione, fortemente ideologizzata, ha cercato di sostenere l’ordine simbolico dominante dell’Occidente, o meglio, dell’Uccidente liberal-atlantista. Ma oggi la realtà si presenta in modo radicalmente diverso, smascherando molte delle certezze proclamate.

La narrazione propagandistica occidentale

Per lungo tempo, ci è stata imposta una visione unilaterale: la Russia sarebbe stata condannata all’isolamento e Putin, descritto come malato e solo, sarebbe stato sconfitto in breve tempo. Era evidente fin dall’inizio che si trattasse di una narrazione mendace, di stampo propagandistico e con un forte carico ideologico. Una narrazione utile soltanto a rafforzare il dominio simbolico dell’Occidente e a proteggere la fragile architettura dell’Uccidente liberal-atlantista. In tutto questo, l’impero della propaganda non ha mai smesso di lavorare.

Una Russia tutt’altro che sconfitta

I fatti, oggi, parlano chiaro: la Russia non è affatto sconfitta. Al contrario, sembra in condizioni di piena ripresa e addirittura rafforzamento. L’Ucraina, guidata dal “guitto di Kiev attorenato con la N maiuscola“, appare invece la vera parte perdente. Nonostante ci fosse stato assicurato che la Russia sarebbe crollata in pochi mesi, oggi la si ritrova più forte e addirittura in grado di fronteggiare Washington, come dimostrato chiaramente dall’incontro in Alaska tra Putin e Trump.

Il mito dell’isolamento

Ma siamo davvero sicuri che Putin sia isolato? Le foto recenti, che lo mostrano accanto al presidente cinese Xi Jinping e al presidente indiano Moody, restituiscono una versione opposta dei fatti. La Cina e l’India rappresentano, insieme, miliardi di abitanti, e il loro rapporto con la Russia non fa che rafforzare la posizione di quest’ultima nel mondo. Anzi, la Russia appare oggi alleata non solo con questi due giganti demografici, ma anche con una costellazione di forze globali impegnate nella resistenza organizzata all’imperialismo della anglobalizzazione coatta.

Chi è davvero isolato?

Il presidente indiano ha definito un “grande piacere” incontrare Putin, mentre il presidente cinese ha ribadito l’importanza di lavorare per un mondo multipolare. Tra le righe, ha anche evidenziato la necessità di resistere al monopolarismo imperialistico della “civiltà dell’hamburger“. A questo punto, la domanda legittima è: chi è oggi veramente isolato? Non sarà forse l’Occidente, e in particolare l’Europa, che ha interrotto ogni relazione con la Russia, condannandosi a fare la parte della serva sciocca di Washington? Così facendo, l’Europa ha solo rafforzato la sua dipendenza dalla civiltà talassocratica del dollaro. È quindi doveroso chiederci: chi è il vero sconfitto? I fatti, con la loro ostinata solidità, ci raccontano una realtà ben diversa da quella promossa dagli ierofanti del pensiero unico politicamente e geopoliticamente corretto.