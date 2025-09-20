Sabato 20 e domenica 21 settembre ci saranno diverse strade chiuse a Roma in questi orari. Ecco cosa sapere per non avere disagi.

Chi vive a Roma è abituato al traffico negli orari di punta ma soprattutto a strade chiuse e cambiamenti nella viabilità a causa di eventuali eventi o manifestazioni. E così, chi si troverà nella Capitale oppure ci abita, nei giorni di sabato 20 e domenica 21 settembre, farebbe meglio a sapere quali sono le strade chiuse.

In particolare bisogna segnare gli orari in cui tali strade sono chiuse per evitare di avere disagi nei propri spostamenti. Ecco cosa sapere.

Quali sono le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre diverse strade di Roma saranno chiuse per diversi motivi: a causa del Derby Lazio-Roma all’Olimpico, ma anche di BiciRoma, processioni e cantieri. Per questo, per non trovare disagi, è bene sapere gli orari di queste chiusure.

Sabato 20 settembre, dalle ore 08:00 alle 16:30 si terrà la processione da San Paolo fuori le Mura a San Pietro. È previsto l’afflusso di 2000 persone che percorreranno viale di Porta San Paolo, il lungotevere San Paolo, Ponte Marconi, il lungotevere Pietra Papa, la banchina del Tevere fino a Ponte Sant’Angelo, piazza Pia e via della Conciliazione.

Sempre sabato si terrà una cerimonia commemorativa della Breccia di Porta Pia. Per questo sono previsti divieti di sosta tra corso Italia e piazzale di Porta Pia. Nella stessa giornata, dalle 16:00 alle ore 18:30, in centro si terrà una manifestazione organizzata dall’associazione Disabilty Pride Italia. I manifestanti sfileranno partendo da piazza Santi Apostoli percorrendo via Cesare Battisti, piazza Venezia, via del Corso per arrivare a piazza del Popolo.

Modifiche sui percorsi dei bus 30, 40, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 100, 117, 119, 160, 170, 492, 628, 916, H, C3. Sempre sabato, dalle 08:00 alle 14:00, in via dei Cerchi si svolgerà la sperimentazione della “Nuova Passeggiata Archeologica progetto Carme”, quindi la strada sarà chiusa al traffico tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro.

Sono previste anche deviazioni per le linee 628 (proveniente dal capolinea Baronio) e C3 (proveniente dalla stazione Tiburtina). Alla Cecchignola si terrà l’Oktoberfest, per questo fino a lunedì 22 settembre sarà chiusa al traffico l’area riservata al capolinea della linea 763, in piazza del Castello della Cecchignola. I bus fermeranno in via Zanetta.

Domenica 21 settembre, invece, alle 12:30 all’Olimpico si terrà il Derby Roma-Lazio. I tifosi potranno giungere allo stadio utilizzando le 19 linee del trasporto pubblico che portano fino all’area del Foro Italico oppure con i mezzi privati con l’area di parcheggio di XVII Olimpiade destinati ai tifosi laziali e quella di piazzale Clodio ai romanisti. Diverse strade saranno chiuse proprio per permettere il passaggio dei tifosi a piedi in sicurezza nelle fasi di afflusso e deflusso.

Si tratta, in particolare, di viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna; lungotevere Fellini; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria e Oberdan. Per questioni di ordine pubblico, su via De Amicis, oltre al divieto di sosta, scatterà il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico, con possibile anche una temporanea chiusura sempre “a vista”.

Viale dei Giusti della Farnesina sarà completamente pedonale. Nelle fasi di deflusso, poi, potrebbero restare chiuse piazzale Diaz e piazzale della Farnesina; viale Boselli; lo svincolo direzione stadio della galleria Giovanni XXIII; Ponte Duca D’Aosta; i lungotevere Cadorna e Fellini, Oberdan e Della Vittoria; via Morra di Lavriano; viale Angelico; la circonvallazione Clodia; via Corridoni e piazza Lauro de Bosis.

Sempre domenica, dalle 09:30, in centro è in programma “Biciroma, la pedalata più bella del mondo” a cui parteciperanno circa 400 ciclisti che percorreranno per tre volte un percorso di 9 km partendo e arrivando a piazza del Popolo passando per via del Corso, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, Via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, via due Macelli, piazza Mignanelli, piazza di Spagna, via del Babuino.

Queste strade dunque chiuderanno al traffico. Sono previste anche deviazioni per i bus H, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F e C3. Sempre domenica, nel pomeriggio, alla Cecchignola a partire dalle 16:30 è in programma una gara podistica. I partecipanti partiranno e arriveranno in via dei Genieri dopo aver percorso quattro volte il seguente itinerario: via dei Cannonieri, via della Divisione Folgore, via dei Lancieri, via Caduti del Monte Serra.

Dalle ore 16:30 ci sarà una deviazione per la linea 763L. A Ostia, sempre nella giornata del 21 settembre, in via delle Baleniere le linee di bus lì normalmente in transito saranno deviate su viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via delle Isole del Capo Verde. Infine, a Fonte Nuova domenica 21 settembre si terrà la cerimonia in occasione della ricorrenza del patrono della Guardia di Finanza.

Sarà dunque vietata la circolazione, a partire dalle ore 15:00, in via Nomentana nel tratto tra I Maggio e via Boccaccio, e deviata la linea 337. Infine, dalle ore 08:30 alle 16:30 fino al 23 settembre, chiusura alla circolazione (eccezione fatta per residenti e mezzi di soccorso) del tratto di strada di via di Santa Cornelia nel tratto tra la rampa per via Cassia Veientana/Castel de’ Ceveri e via Monti della Selvotta per i lavori di ripristino del manto stradale.

Sono previsti anche lavori per mettere in sicurezza l’incrocio tra via di Casal Boccone, via Nomentana e via del Casale di San Basilio e deviazioni per linee 337, 344, 435, C5 e n66. Nel municipio IX, fino al 30 settembre sono previsti temporanei restringimenti di carreggiata per consentire la manutenzione del verde pubblico. In programma anche limitazioni alla sosta, in via Cesare Frugoni, via delle Tre Fontane (da viale del Pattinaggio a viale di Val Fiorita) e viale di Val Fiorita (da via delle Tre Fontane a via Cesare Frugoni).

La linea bus 710 verrà deviata invece a causa di una perdita idrica in via Giuseppe Belluzzo, nel tratto tra via Ettore Paladini e via Leonardo Greppi.