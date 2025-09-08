“Un conto è completare, un altro è rinforzare“. Gasperini, nel corso dell’ultimo mercato, ha ripetuto in tutte le salsa quello che è stato a tutti gli effetti il mantra secondo cui il DS Massara doveva (o forse avrebbe dovuto) costruire la nuova Roma.

Sì, sono arrivati tanti giocatori importanti come Wesley, Tsimikas, Bailey; e la rosa è senza dubbio più completa della passata stagione.

Ma qui casa l’asino, e torna nuovamente il vecchio adagio del tecnico ex Atalanta: Massara ha ha costruito una Roma davvero più forte, o solamente più ricca dal punto di vista numerico? Questo il tema del dibattito e del duro scontro in diretta fra l’ex portiere Emiliano Viviano e Enrico Camelio, in diretta su Radio Radio Lo Sport.

Viviano attacca Camelio: “Sulla Roma e Massara parli per interesse personale: è stato un lavoro buono ma non eccezionale”

Duro il commento dell’ex giocatore di Samp e Bologna: “Enrico, tu dici che Massara ha fatto un mercato eccezionale, e lo fai solamente per mero tornaconto personale: difendere a prescindere una posizione che hai deciso di assumere sulla Roma. Sì, la rosa è senza dubbio più lunga (e quindi anche più forte). Ha acquistato giocatori interessanti come Tsimikas (che vedrete, leverà il posto ad Angelino) o lo stesso Wesley. Ma da qui a parlare di lavoro eccezionale ce ne passa… Guarda le cessioni! Il Milan è riuscito a vendere a buone cifre un giocatore come Okafor, che l’anno scorso ha fatto vomitare, e Massara non è riuscito nemmeno a piazzare Lorenzo Pellegrini!“.