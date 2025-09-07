Il tecnico di Grugliasco, partito col piede giusto in campionato, incassa l’investitura dell’ex allenatore: a Roma già si sogna

Due partite, due gol fatti, zero subiti, sei punti messi in cascina. Così, tanto per gradire. Al netto delle difficoltà sul mercato (con frizioni, mai confermate ma nemmeno del tutto smentite, col DS Massara) e del relativo mancato arrivo a Trigoria di quelle pedine che l’allenatore aveva espressamente chiesto, la Roma va.

Il Demiurgo della grande Dea, colui che è stato capace di portare la piccola realtà bergamasca a qualificarsi per ben 5 volte per la Champions League, con la chicca dell’Europa League vinta nel 2024, sta iniziando a vedere i frutti di un lavoro iniziato con la solita meticolosità sin dal primo giorno di ritiro.

Certo, nel sempre caldo etere romano non sono mancate le polemiche per alcune esternazioni fatte dal piemontese, che nelle ultime settimane ha elegantemente ‘stroncato’ sia Dovbyk che Pellegrini, ma i risultati finora parlano per Gasperini, fiducioso di poter migliorare la squadra sia nell’apprendimento dei suoi concetti tattici, sia nello sviluppo di un gioco ben riconoscibile dall’esterno.

Curiosamente, e non da oggi, Gasp sembra riscuotere più successo tra gli addetti ai lavori non romani che all’interno della stampa capitolina: uno stato di cose che, a suo modo, è stato ben spiegato da uno dei personaggi più rivoluzionari del calcio italiano degli anni ’80.

Uno che, sebbene non sia riuscito a far coincidere le sue idee con grandi successi di campo ad alti livelli, è stato fonte d’ispirazione per intere generazioni di giovani mister.

Roma, Orrico tira la volata a Gasperini: “I risultati li fa”

Intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com‘, Corrado Orrico – che toccò nella sua sfortunata avventura all’Inter il punto massimo di una carriera che fu invece eccezionale in provincia – ha parlato dell’impatto dell’allenatore piemontese nella realtà romana.

Perfettamente in linea col suo personaggio poco incline alla diplomazia e alle frasi di circostanza, il toscano ha mostrato grande apprezzamento nei confronti di Gasp, tirando contestualmente un po’ le orecchie alla piazza capitolina.

“La Roma ha buoni giocatori, con Claudio Ranieri ultimamente le aveva vinte tutte. E Gasperini deve mettere ora qualcosa in più. Lui ha la concezione di osservare il giocatore e migliorarlo, eliminando i difetti. È un ottimo tecnico e sarebbe d’esempio ai giovani. A Roma magari non sono mai contenti, sono rimasti all’Impero, a Nerone… Ma Gasperini i risultati li fa eccome“, ha dichiarato l’ex tecnico.