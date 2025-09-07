Potrebbe arrivare una clamorosa quanto dolorosa decisione da parte di Novak Djokovic: non è da escludere la scelta definitiva sul ritiro.

Novak Djokovic a maggio scorso ha compiuto 38 anni. Un’età assolutamente ancora giovane, ma non se si parla di sport agonistico ad altissimi livelli. Difficilmente un atleta alla soglia dei 40 riesce a mantenere lo stesso livello di prestazioni e di forma atletica di qualche tempo prima.

Eppure Nole sta facendo il massimo per farsi trovare pronto, sfruttando un’arma a suo favore: l’infinita qualità tecnica che vanta nel giocare a tennis. Non a caso Djokovic, nei quattro tornei Major della stagione, è sempre riuscito ad arrivare in semifinale, mostrando continuità e capacità nel percorso. Peccato che però si è fermato sul più bello in tutte queste competizioni.

L’impressione è che il fuoriclasse di Belgrado abbia ancora una enorme capacità e sia superiore a moltissimi rivali più giovani. Il problema è che non pare in grado di competere a livello fisico ed atletico con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come dimostrato dalla semifinale degli US Open, persa in maniera netta contro lo spagnolo. Lo strapotere dei due migliori al mondo potrebbe rappresentare l’indice di una scelta molto dolorosa per Djokovic.

McEnroe lancia la previsione: “Djokovic potrebbe ritirarsi anche ora”

Proprio seguendo queste indicazioni evidenti, è arrivata la previsione sul futuro di Djokovic da parte di un altro grandissimo del mondo del tennis. L’ex fuoriclasse statunitense John McEnroe, intervenuto ai microfoni di ESPN direttamente da New York, ha sentenziato così.

“Mi auguro che non succeda perché lo adoro, ma in un certo senso non sarei così stupito se Djokovic decidesse di smettere ora. Sarei più sorpreso se decidesse di continuare per un altro anno. Questa è la mia previsione. Non ha avuto una stagione negativa, è il numero 3 della Race dietro a Sinner e Alcaraz, ma non può bastare per una leggenda del suo calibro.”

McEnroe in pratica fa intendere che Djokovic, presa consapevolezza di non poter più tornare ad essere il numero 1 del circuito internazionale, possa abbandonare il mondo delle racchette nelle prossime settimane. Effettivamente il serbo ha sempre ammesso di voler continuare finché fisico e motivazioni fossero al top.

Ora non resta altro che capire se Djokovic stia realmente meditando l’addio dopo la fine degli US Open, oppure se proverà a concludere la stagione con qualche altro trionfo. Nel mirino potrebbero esserci la Coppa Davis con la Nazionale serba e le Finals ATP di Torino.