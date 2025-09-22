Saltata la gara del quinto turno di campionato: ecco quando si giocherà ufficialmente. Saltano tutti i piani dei club.

I calendari dei campionati più importanti del calcio europeo sono a dir poco strettissimi. Ormai si gioca tantissimo, ogni settimana un club rischia di scendere in campo 2-3 volte, tra partite della propria lega e quelle per le competizioni internazionali. Senza dimenticare i turni infrasettimanali e gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo.

Un calendario fittissimo che complica la vita a giocatori ed allenatori, costretti a sforzi immani e soprattutto a non riuscire a preparare bene le partite, senza dimenticare una condizione atletica sempre più forzata e delicata. Non a caso gli infortuni muscolari sono divenuti una costante, soprattutto per quei giocatori che non vantano tanta solidità dal punto di vista fisico.

E cosa si fa quando ci si mette persino il maltempo a rovinare i piani? Bisogna trovare una data d’emergenza per recuperare la partita rinviata ed impossibile da giocare. È ciò che è successo ieri nella Ligue 1 francese, dove il match di cartello tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain è stato rinviato inevitabilmente, per via delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la città provenzale nelle scorse ore.

OM-PSG già in campo stasera! Cambia tutto il calendario per gli uomini di De Zerbi

La partita in questione verrà dunque immediatamente recuperata. Non c’è tempo né spazio per verificare la disponibilità del calendario, tra l’altro di due squadre che in questa stagione giocheranno diverse competizioni tra Francia ed Europa. Dunque lo scontro diretto tra OM e PSG si disputerà oggi alle ore 20:00.

Uno spostamento che ha avuto forti ripercussioni sul calendario del Marsiglia, visto che la squadra guidata da Roberto De Zerbi aveva programmato un viaggio in Italia in questa settimana, pensato per consolidare il gruppo come già successo durante la scorsa stagione.

L’OM avrebbe dovuto viaggiare verso Roma già stamattina, mentre allo stato attuale delle cose i calciatori e lo staff tecnico dovrebbero partire subito dopo il match di questa sera allo stadio Velodrome. Il gruppo soggiornerà per tre notti in un hotel del centro città e si alleneranno presso le strutture del Roma City FC, club di Serie D.

Il rientro a Marsiglia invece è previsto per giovedì sera, con scalo diretto a Strasburgo dove venerdì sera la squadra di De Zerbi sfiderà i padroni di casa nell’anticipo della sesta giornata di campionato. Insomma, tutto un po’ di corsa per la squadra provenzale, che dovrà dunque rivedere i piani generali per colpa del maltempo.