Una nuova allerta del Ministero della Salute riguarda un tipo di pesce molto amato dagli italiani che è stato richiamato.

Gli esperti di nutrizione consigliano di consumare, fra le varie fonti proteiche, anche il pesce che, oltre ad essere gustoso e versatile, è anche ricco di Omega 6 e fa molto bene. Così molti italiani lo consumano almeno una volta a settimana, alternandolo a carne, uova e legumi.

Fra questi c’è un tipo molto prelibato e consumato che però è divenuto oggetto di una nuova allerta alimentare. Infatti il Ministero della Salute ha richiamato questo pesce, suggerendo ai consumatori di non consumarlo. Ecco perché.

Il pesce richiamato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha richiamato di recente un tipo di pesce molto prelibato e amato dagli italiani per un motivo molto serio.

Si tratta, in particolare, del salmone norvegese affumicato. Questo in effetti è un tipo di pesce molto amato e consumato ad esempio da chi fa la colazione salata oppure da chi lo mangia a pranzo, anche nella pasta, oppure lo utilizza per tantissime altre ricette, che si possono consumare dall’aperitivo fino alla cena.

Dunque il richiamo del Ministero della Salute riguarda un lotto di salmone norvegese affumicato KV Nordic venduto in confezioni da 100 grammi. Il lotto in questione è il numero 486238 con data di scadenza 04/10/2025. Il salmone norvegese affumicato richiamato è stato prodotto dall’azienda Koral SA presso lo stabilimento di Kukinia 43, a Ustronie Morskie, distretto di Kołobrzeg, voivodato della Pomerania Occidentale, in Polonia (con marchio di identificazione PL 32081801 WE).

Il prodotto è distribuito in Italia da Eurofood Spa. Il motivo del richiamo di questo pesce prelibato è la presenza di Listeria monocytogenes. Per questo motivo si consiglia di non consumare questo pesce perché la Listeria è un batterio potenzialmente pericoloso che può causare, fra le altre cose, gastroenterite con sintomi come febbre, diarrea e dolori muscolari negli adulti sani. Nei soggetti fragili, anziani, donne in gravidanza, consumare un alimento contaminato da questo batterio può essere ancora più pericoloso.

Infatti può causare complicanze più gravi, come meningite, sepsi e, nei casi più nefasti, persino il decesso. Per questo, anche se il salmone affumicato è un alimento pratico e versatile da usare in cucina, è meglio non consumare quello a marchio KV Nordic facente parte del lotto richiamato dal Ministero della Salute.