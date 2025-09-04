Acquistare un appartamento di 100 mq sul mare a soli 50 mila euro può sembrare un sogno ma è realtà: ecco dove fare questo affare.

Comprare casa è il sogno di tanti ragazzi e di tante ragazze ma si sa che i costi degli immobili sono sempre molto alti e spesso, per acquistare un’abitazione, c’è bisogno di stipulare un mutuo e non tutti hanno le garanzie richieste dalle banche. Per fortuna non in tutta Italia comprare casa è proibitivo.

C’è un posto in cui è possibile fare un vero affare, cioè acquistare un appartamento di 100 mq sul mare a soli 50 mila euro. Ecco dove.

Dove comprare un appartamento di 100 mq sul mare a 50 mila euro

Chi non vorrebbe svegliarsi con la vista del mare, non solo in estate ma anche nel resto delle stagioni? Sì, questo è un sogno comune ma può diventare realtà. Siamo abituati a pensare che comprare una casa al mare sia costoso, in realtà ci sono alcune zone d’Italia in cui si può fare un vero affare: acquistare un appartamento di 100 mq sul mare a 50 mila euro.

A San Pietro Vernotico, un piccolo centro salentino in provincia di Brindisi e a soli 9 km dal mare, il costo di una casa è di 544 euro al metro quadro. Di fatto un’ipotetica casa di 100 metri quadri, costerebbe all’incirca 54.000 euro e questo è davvero un affare se si pensa che si può comprare un immobile a pochi km dal mare bellissimo della provincia di Brindisi.

Ci sono anche altre zone d’Italia in cui comprare case al mare pagando poco: ad esempio, subito dopo San Pietro Vernotico, si può fare un affare a Crosia, in provincia di Cosenza, dove le case costano in media 559 euro al metro quadro. Al terzo posto c’è sempre la Puglia, in particolare la zona del Gargano: a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, gli immobili costano in media 564 euro al metro quadro.

Chiudono la classifica altre località bellissime vicine al mare come Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, e Priolo Gargallo (libero consorzio comunale di Siracusa in Sicilia) con case che costano in media 617 euro al metro quadro. Insomma, ci sono alcune zone d’Italia davvero convenienti per acquistare della case al mare, eventualmente anche sfruttando bonus o agevolazioni (se presenti).