Questo comunissimo errore con la candeggina può costarti davvero caro: lo fanno tutti e poi si ritrovano il bucato completamente rovinato.

In casa, la candeggina è spesso considerata una sorta di asso nella manica per affrontare lo sporco più ostinato. Disinfetta, smacchia, sbianca. È presente nella maggior parte delle abitazioni e viene utilizzata con una certa disinvoltura, come se fosse un prodotto universale adatto a qualsiasi superficie o situazione. Ma è proprio questa familiarità che porta a commettere un errore tanto comune quanto dannoso, spesso sottovalutato finché non è troppo tardi.

La versatilità della candeggina è indubbia, ma c’è un confine sottile tra un uso corretto e un abuso inconsapevole. In molti casi, si tende a impiegarla con troppa leggerezza, senza leggere le etichette o prestare attenzione ai materiali su cui viene applicata. E quando ci si accorge dell’errore, il danno è già fatto: superfici rovinate, tessuti scoloriti, e persino danni strutturali che costano tempo e denaro per essere sistemati.

Come accennato poco fa, tra i tantissimi usi della candeggina, uno vince su tutti, ossia usarla per eliminare le macchie dai tessuti. Un rimedio molto efficace e che si presta benissimo sui capi bianchi. Infatti, il suo utilizzo non solo elimina ogni tipo di alone, ma riesce a conferire quel bianco candido a cui tutti speriamo alla fine di ogni lavaggio. In questo caso però c’è un errore che potrebbe vanificare tutto e rischiare di creare dei danni senza poter poi porre rimedio. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Nel momento in cui si sente la necessità di trattare una determinata macchia ed essere certi del risultato finale, la candeggina è il primo prodotto in assoluto che si andrà ad utilizzare. Una delle sue caratteristiche principali, infatti, è proprio il suo potere smacchiante rapido ed efficace. Tuttavia, mai eseguire questo trattamento con leggerezza perché si potrebbe rovinare tutto il bucato. Per evitare che questo accada, la candeggina non dovrà mai essere usato su ogni tipo di tessuto o colore, altrimenti il risultato finale non sarà affatto quello sperato.

La prima cosa da fare quindi, è sapere che la candeggina non dovrà mai essere utilizzata sui capi colorati, tranne nel caso in cui si parli di candeggina delicata. Altra cosa molto importante è leggere sempre le etichette, è propri lì infatti, che verranno indicate tutte le istruzioni adatte per lavare in modo corretto il capo. Stesso discorso se vogliamo igienizzare una superficie, anche in questo caso la candeggina non andrà mai utilizzata su marmo e legno se non si vuole rischiare di rovinare tutto.