Il giovane talento della Roma Nicolò Pisilli rischia di essere messo alla porta: offerta da parte dei bianconeri in vista di gennaio.

È ancora presto per capire se Gian Piero Gasperini, neo tecnico della Roma, abbia già scelto su quali calciatori puntare ciecamente nella sua esperienza in giallorosso, e quali invece siano destinati a fare panchina o mantenere solo posti da comprimari. Dalle prossime settimane si potranno intuire meglio le scelte dell’ex mister dell’Atalanta.

Va però detto che nelle prime due giornate di campionato il Gasp ha fatto affidamento praticamente su pochi elementi, avendo schierato solo 16 calciatori tra i match con Bologna e Pisa. Non a caso il tecnico ha messo in campo la stessa identica formazione sia contro i rossoblu che nella trasferta pisana. Un segnale di come abbia un approccio metodico e punti su un gruppo non troppo allargato di calciatori.

Tra coloro che non hanno ancora giocato nemmeno un minuto in stagione c’è pure Nicolò Pisilli, uno dei centrocampisti più talentuosi e di prospettiva della Serie A. Il classe 2004 viene da una stagione di debutto tra alti e bassi, anche se ha dimostrato di poter crescere e diventare un calciatore completo. Ma chissà se questi progressi arriveranno con la maglia della Roma o altrove.

Pisilli, il Newcastle torna alla carica: possibile cessione a gennaio

In realtà Pisilli ha giocato molto spesso nelle amichevoli estive della Roma, con Gasperini che lo ha provato sia da mediano puro che da trequartista. Ma l’impressione è che il mister non sia rimasto così impressionato dalle sue prestazioni. Tanto che in casa giallorossa era spuntata, a fine agosto, l’idea di cederlo per ottenere una plusvalenza.

Il Newcastle aveva sondato il terreno per Pisilli, senza però affondare il colpo. Un interessamento che non è stato affatto bocciato dal club giallorosso, che ha bisogno atavico di ottenere qualche introito economico dalle cessioni. Ma secondo indiscrezioni che arrivano da oltremanica, i Magpies potrebbero tornare alla carica per il gioiello dell’Under 21 azzurra.

Nel mercato di gennaio la Roma si aspetta un’offensiva vera e propria del Newcastle; possibile offerta da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) per ottenere il sì dei giallorossi e di Pisilli. A certe cifre è difficile che la squadra di Gasperini possa rifiutare, visto che garantirebbero un’importante plusvalenza da mettere a bilancio.

Resterebbe il rammarico in casa Roma per non aver lavorato abbastanza con Pisilli e svilupparne la crescita in maniera definitiva. Nei prossimi mesi si capirà meglio se il numero 61 avrà un futuro in giallorosso o sarà costretto a ricominciare dalla Premier League.