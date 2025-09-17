A soli 31 anni un calciatore, che ha fatto impazzire tifoserie intere, ha deciso a sorpresa di fermarsi. L’annuncio è da infrangere i cuori.

Non c’è cosa più triste per gli appassionati di calcio dell’apprendere del ritiro dall’attività agonistica di uno dei propri beniamini. Difficile poter digerire quando un calciatore popolare e molto amato sceglie di appendere gli scarpini al chiodo, scrivendo la parola fine sulla propria parabola sportiva.

Ancora più doloroso è quando il calciatore in questione decide di ritirarsi ad un’età ancora piuttosto giovane, per motivi personali o per i troppi infortuni che hanno minato la sua carriera. Non tutti infatti riescono ad emulare gli esempi di Buffon, Ibrahimovic o Totti, campionissimi del nostro calcio che hanno scelto di fermarsi soltanto dopo aver compiuto i 40 anni di età.

L’ultima triste notizia legata al mondo del calcio internazionale riguarda un beniamino dei tifosi, un difensore forte che ha raggiunto vette altissime nella sua carriera. Il quale però ha preso una decisione sorprendente: dire basta a soli 31 anni, quando avrebbe potuto ancora dire la sua nel calcio che conta.

Umtiti dice basta a 31 anni: il messaggio commovente per i tifosi del Lecce

L’addio di cui stiamo parlando è quello di Samuel Umtiti, che nella giornata di ieri ha annunciato pubblicamente di voler uscire dal mondo del calcio giocato. L’ex difensore centrale francese, campione del mondo con la propria Nazionale, ha detto basta dopo la fine della sua ultima esperienza professionale a Lille.

Nato in Camerun ma naturalizzato francese, Umtiti ha ammesso di aver vissuto un’avventura straordinaria, piena di alti e bassi, per questo ha scelto di chiuderla in questo momento, senza trascinarsi oltre. Cresciuto nel Lione, dove era divenuto un punto fermo della difesa, il classe ’93 vanta anche un passaggio a Barcellona e, a sorpresa, un’annata in prestito al Lecce, dove era divenuto beniamino dei tifosi.

Proprio alla curva leccese Umtiti ha dedicato parole molto calorose: “A Lecce ho riscoperto sensazioni inesplicabili, quasi dimenticate, la semplice gioia di giocare al calcio e ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto”. Indelebile il ricordo delle sue lacrime nell’estate 2022, quando sbarcò all’aeroporto di Brindisi accolto dalla folla giallorossa festante.

Come detto, il difensore mancino ha ottenuto grandi vittorie anche con la maglia della Nazionale francese. Chiude la sua avventura con 31 presenze e 4 reti in maglia Bleus e con la vittoria della Coppa del Mondo 2018, edizione che lo vide protagonista titolare al centro della difesa di Deschamps.