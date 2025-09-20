Un duro lutto ha colpito i fan di un’amata serie tv trasmessa da Mediaset: ecco chi è venuto a mancare poche ore fa.

Oltre alle piattaforme di streaming, la Mediaset ha sempre servito ai propri spettatori delle serie tv iconiche. E così è stato davvero triste scoprire che uno dei personaggi di una di queste sia venuto a mancare nelle scorse ore.

I fan di questo telefilm sono increduli dopo la notizia. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

È morto poco fa un personaggio di una serie tv Mediaset

I fan di un’amata serie tv trasmessa da Mediaset sono increduli dopo aver scoperto della scomparsa di un suo personaggio. Infatti Brad Everett Young, un noto fotografo dei red carpet di Hollywood, ma anche attore, è venuto a mancare.

Brad Everett Young aveva un talento poliedrico, tanto che ha recitato anche in Grey’s Anatomy, serie tv trasmessa per anni proprio sulla Mediaset, e così i fan di questo telefilm potranno ricordarsi di lui. È morto in un incidente stradale a Los Angeles: la sua auto è stata infatti investita un veicolo che andava contromano. Stava tornando dal cinema, proprio lui che era stato attore e aveva fotografato molte star.

I suoi scatti sono stati pubblicati da riviste come People, Vanity Fair e Vogue. Da attore aveva lavorato in tv in Charmed, Numb3rs e Felicity e, sul grande schermo, in film tra cui Charlie’s Angels e Jurassic Park II. Negli ultimi anni si era dedicato all’attivismo per l’insegnamento delle arti nelle scuole.

Non solo ma fotografa spesso celebrità frequentando prime di Hollywood, tappeti rossi e cerimonie dei premi. Aveva solo 46 anni e la sua perdita ha toccato in molti. In una dichiarazione ufficiale il rappresentante di Young ha dichiarato: “La passione di Brad per l’arte e per le persone che vi lavorano era ineguagliabile. Ha vissuto la sua missione di mantenere viva la creatività e la sua eredità continuerà attraverso Dream Loud Official“.

Dream Loud Official è un’iniziativa sostenuta da Brad Everett Young, che mira al restauro e alla conservazione di programmi musicali e artistici nelle scuole di tutto il paese. L’iniziativa è nata con l’obiettivodi ispirare studenti, insegnanti e artisti e ricordare alle comunità che “la creatività non è un lusso, ma una parte essenziale dell’istruzione“.