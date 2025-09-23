Il giocatore giallorosso, decisivo nel derby di domenica scorsa, lascerà il club nel mercato di gennaio: ritorno di fiamma e addio

Come nelle migliori favole, come nelle più commoventi sceneggiature romantiche che si possano scrivere, Lorenzo Pellegrini ha scelto proprio il derby, la partita più importante per i tifosi nell’anno, per lasciare un segno tangibile della sua presenza.

A dirla tutta, dopo mesi passati a recuperare dall’infortunio occorso sul finale della scorsa stagione, non è che il numero 7 abbia effettivamente deciso quando essere decisivo, visto che fino a domenica scorsa aveva guardato i compagni dalla panchina.

Pellegrini non ha stabilito a priori quando rientrare nel cuore dei tifosi dopo mesi in cui, nonostante i tentativi fatti da Ranieri, in campo era sembrato abulico. Poco incisivo. Poco coinvolto nella grande rimonta della squadra giallorossa agli ordini di Sir Claudio.

Lo stesso ex mister dei capitolini deve forse aver dato un consiglio ‘silenzioso’ a Gasperini in vista del derby: ‘Schieralo titolare‘, potrebbe avergli detto, memore di quanto da lui stesso fatto lo scorso 5 gennaio, quando Lorenzo lasciò il segno nella stracittadina d’andata contro la Lazio di Marco Baroni. Detto fatto. Il numero 7 ha ancora una volta messo il suo marchio indelebile nel match coi rivali cittadini.

Alle volte il calcio è veramente capace di raccontare, se non addirittura creare quasi dal nulla, delle storie incredibili. Messo chiaramente alla porta dalla società, che gli ha espressamente comunicato di non volergli rinnovare il contratto in scadenza, il calciatore si è messo comunque a disposizione di mister Gasperini, voglioso di dare il suo contributo al club del suo cuore fino all’ultimo giorno possibile.

Pellegrini, il gol non cambia il destino: vola in Premier

Nonostante le parole al miele, intrise anche di una certa dose di sprone per l’immediato futuro, pronunciate dal tecnico di Grugliasco nella conferenza stampa post-derby, l’ex Capitano giallorosso conosce già il suo destino. Che sarà inevitabilmente lontano dalla sua Roma.

Nell’interesse di tutti, soprattutto di una società che altrimenti perderebbe la possibilità di incassare alcunché dalla sua cessione, molto probabilmente ‘Lollo‘ saluterà la truppa a gennaio. Come detto, il contratto da 5 milioni di euro netti, più uno di bonus, a stagione, non è assolutamente oggetto di rinnovo: l’addio si materializzerà, salvo clamorosi ripensamenti, nella sessione invernale di scambi.

Sulle tracce del centrocampista ecco riapparire, dopo i primi corteggiamenti estivi, la sagoma del West Ham, il club londinese che aveva già chiesto informazioni sul suo profilo qualche mese fa.

Gli ‘Hammers‘ potrebbero arrivare ad offrire fino a 7 milioni di sterline (8 milioni di euro) per strappare il giocatore ai giallorossi: un ritorno di fiamma che stavolta potrebbe essere coronato da successo.