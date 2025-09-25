Paulo Dybala fa ancora parlare di sé, anche in questa fase della stagione in cui è costretto a restare ai box per infortunio.

La Roma in questa fase del campionato non può contare su due calciatori offensivi molto importanti e tecnicamente dotati. In primis Leon Bailey, lo sfortunato esterno d’attacco giamaicano, infortunatosi al primo allenamento con la maglia giallorossa, appena sbarcato dall’Aston Villa.

L’altro indisponibile di lusso è, come risaputo, Paulo Dybala. Gli infortuni muscolari continuano a tartassare il numero 21 giallorosso, che a marzo si è dovuto persino operare al tendine della coscia sinistra, saltando gli ultimi 2 mesi della scorsa stagione. Nel match perso con il Torino il 14 settembre scorso, l’argentino si è fermato di nuovo, per una lesione di basso grado alla coscia.

Niente di grave, ma la Roma in queste settimane ha dovuto fare nuovamente a meno di Dybala, che a quasi 32 anni di età non è più una certezza dal punto di vista atletico e fisico. C’è chi comincia a storcere visibilmente il naso per i tanti infortuni della Joya, e chi definisce una follia la scelta di trattenere un calciatore così costoso in rosa, per un club che deve limitare le spese per la questione Fair Play Finanziario.

Dybala, svelato lo stipendio top: solo due calciatori in Serie A percepiscono di più

I tifosi giallorossi più attenti alle questioni economiche ed ai conti della propria squadra del cuore non saranno certo contenti di sapere lo stipendio reale di Dybala. Il portale Transfermarkt ha rivelato la top 10 dei calciatori più pagati della Serie A attuale. Il responso è sorprendente, soprattutto perché il 21 della Roma è il terzo in questa graduatoria.

Lo stipendio lordo di Dybala corrisponde a ben 12,9 milioni di euro; ciò significa che la parte netta è valutabile intorno ai 6,5 milioni. Un costo a dir poco esoso per la Roma, che come detto non naviga nell’oro e non può permettersi stipendi così elevati nella situazione attuale, soprattutto se a fine stagione dovrà dimostrare di essere stata virtuosa con la UEFA.

Gli unici ‘paperoni’ superiori a Dybala nel calcio italiano attuale sono Dusan Vlahovic, che percepisce addirittura 22,2 milioni lordi all’anno, e il connazionale Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha superato l’altro argentino con uno stipendio da 16,6 milioni di euro lordi.

Nella top 10 dei più pagati sono presenti anche diversi calciatori appena arrivati dall’estero. Come Kevin De Bruyne, che a Napoli si ‘accontenta’ di uno stipendio lordo poco superiore agli 11 milioni di euro. Oppure il neo bianconero Jonathan David ed i colpi di fine mercato del Milan, ovvero Adrien Rabiot e Christophe Nkunku.