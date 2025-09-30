Molto delicata la situazione di questa squadra di Serie A, che ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile: cambio in panchina non da escludere.

Dopo cinque giornate di campionato comincia un po’ a delinearsi la classifica. Manca ancora tantissimo al periodo clou della stagione, ma la Serie A sta scoprendo i reali valori delle varie squadre. Ad esempio, sembra chiaro che i campioni in carica del Napoli lotteranno per lo Scudetto insieme a Milan, Juventus e Inter, con la Roma presente in vetta come prima outsider nella lotta alla Champions League.

Altri club invece stanno vivendo un avvio davvero sottotono. Se era preventivabile che alcune squadre, come il neopromosso Pisa, potessero faticare all’inizio per il salto di categorie, da altre ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. La Fiorentina ad esempio non è ancora riuscita a vincere neanche un incontro, ma c’è un’altra grande piazza che continua a vivere periodi altalenanti e deludenti.

Parliamo del Torino, uscito sconfitto anche nel posticipo della 5ª giornata in casa del Parma. Un k.o. molto delicato, che lascia i granata a soli 4 punti in classifica. L’exploit del successo all’Olimpico contro la Roma, dopo una prestazione accorta e molto concreta, è sembrato solo un caso isolato. La formazione di Marco Baroni continua a veleggiare in acque profonde e pericolose.

Torino, altra sconfitta deludente: Baroni comincia a rischiare, Palladino tra i nomi caldi

Il 2-1 subito ieri al Tardini ha confermato i difetti di un Torino troppo poco brillante, ancora lontano dai livelli di bel gioco che mister Baroni ha mostrato in altre esperienze precedenti. Inoltre la difesa è troppo fragile, come dimostrato dal secondo gol subito da Pellegrino e dalle tante occasioni da gol concesse.

La posizione di Baroni inizia ad essere traballante. L’ex allenatore di Lazio e Verona non gode della stima dell’ambiente, soprattutto dopo le sconfitte pesanti subite in campionato contro Inter e Atalanta. Un Toro senza mordente né gioco che potrebbe finire a lottare addirittura per non retrocedere, nonostante i tanti innesti nel mercato estivo.

Dunque, come riportato anche da Calciomercato.it, l’idea del cambio in panchina non è affatto da escludere. Se la dirigenza del Torino, in primis il presidente Urbano Cairo, dovesse decidere per l’esonero di Baroni, sarebbe già pronto il sostituto. Il nome caldo è quello di Raffaele Palladino, uno dei tecnici italiani più capaci visti in A negli ultimi anni.

L’ex Fiorentina è pronto a subentrare e cambiare volto al Torino, sperando di bissare le precedenti esperienze positive. Oltre ai granata, anche il Genoa guarda con interesse a Palladino, visto che la partenza dei liguri (ieri sconfitti pesantemente dalla Lazio) è da definirsi davvero negativa ed il posto di Patrick Vieira è ugualmente pericolante.