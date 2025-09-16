Incredibile ma vero: nuovo team in vista per Marc Marquez. Il dominatore del mondiale di MotoGP sembra aver già deciso il suo futuro.

512 punti conquistati, sempre meno strada da percorrere verso il suo settimo titolo di campione del mondo in MotoGP. I numeri di Marc Marquez in questa stagione motociclistica sono qualcosa di impressionante. Il fuoriclasse di Cervera è tornato ai vecchi fasti, dominando quasi ogni domenica.

Vero è che la concorrenza quest’anno è praticamente mancata, visti i problemi strutturali enormi accusati da Pecco Bagnaia e gli infortuni che hanno frenato il campione del mondo in carica Jorge Martin. Il ducatista ha stradominato la classifica piloti ed ormai viaggia a ritmo spedito verso il titolo aritmetico, che come detto lo porterebbe a 7 mondiali vinti in carriera nella classe regina, il numero 9 complessivo.

Marquez deve molto alla Ducati ed in particolare al team manager Gigi Dall’Igna, che ha voluto puntare forte sulla voglia di rivalsa e sulle qualità motociclistiche dello spagnolo. Una scommessa vinta e senza precedenti, anche se il futuro con la scuderia di Borgo Panigale potrebbe non essere così a lungo termine. Marquez ha già deciso il proprio percorso, con tanto di cambio di moto nel prossimo futuro.

Marc Marquez ha già deciso: cambio di scuderia in vista nel 2027

Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Marc Marquez avrebbe dunque le idee chiare. Il prossimo anno onorerà il proprio contratto con la Ducati Lenovo, continuando ad essere il pilota di punta della scuderia italiana. Ma dal 2027, quando scadrà l’accordo con Dall’Igna e compagnia, prenderà quasi sicuramente un’altra strada.

L’avventura ducatista di Marquez dunque si concluderà dopo tre stagioni, la prima delle quali lo ha visto riprendere la mano nel team satellite Gresini Racing. L’intenzione dello spagnolo è quello di ritornare dove ha ottenuto i maggiori successi in carriera, ovvero alla Honda, spinto dal proprio mentore storico Alberto Puig.

Marquez vuole rendere comunque onore ad un team che lo ha confortato e gli è stato dietro durante il suo periodo più buio, quello degli infortuni e della pesante frattura al braccio destro. Per motivi di riconoscenza, il pilota di Cervera intende tornare nella scuderia giapponese, anche con l’obiettivo di riportarla ad essere competitiva contro lo strapotere Ducati degli ultimi anni.

Nel 2027 il team principale Ducati Lenovo rischia dunque di restare senza punti di riferimento. Oltre a quello di Marquez, scadrà anche il contratto di Pecco Bagnaia. E visti i risultati recenti ed i chiari di luna a dir poco opachi, appare difficile che il torinese possa siglare un rinnovo con il team italiano.