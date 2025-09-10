No, non è affatto il WC il posto più sporco della casa ma ci sono dei punti che sono molto peggio: la lista è davvero lunga.

Quando si parla di igiene domestica, la mente corre subito al bagno. In particolare, al WC: simbolo universale di germi, batteri e pulizie profonde. Eppure, la realtà è molto diversa da ciò che immaginiamo. Secondo recenti studi e analisi condotte da microbiologi domestici, il water non è nemmeno lontanamente l’oggetto più sporco della casa.

Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, in casa si celano degli oggetti che rappresentano un vero pericolo per noi e per la nostra salute. In apparenza possono sembrare puliti, ma in realtà sono terreno fertile per la proliferazione di germi e batteri. E ciò che li rende così potenzialmente “pericolosi” è il fatto che li tocchiamo praticamente ogni giorno.

Altro che WC sono questi i posti e gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa: è disgustoso

Ma quali sono questi oggetti e questi posti che rappresentano così un pericolo in casa? Beh, la risposta non è poi così complessa. Infatti, il primo elemento che in casa è un vero covo di germi e batteri è senza dubbio la spugnetta per piatti.Umida, sempre a contatto con residui di cibo, raramente lavata: la spugna da cucina può ospitare milioni di batteri per centimetro cubo. Alcuni esperti la considerano più contaminata perfino di una tavoletta del bagno pubblico.

Ci sono poi le maniglie di porte, armadi, frigo e forno, che vengono toccate continuamente ma che in realtà non vengono mai pulite e rappresentano la superficie perfetta per accumulo di sporco e germi. C’è poi il nostro smartphone, lo portiamo ovunque: in cucina, a letto, sul divano e anche in bagno. Studi dimostrano che la superficie di un cellulare può contenere più batteri di un sedile del bagno pubblico, ma raramente viene pulito.

C’è poi un oggetto insospettabile, ossia il telecomando, che in realtà è davvero sporchissimo. Basterà soffermarsi un attimo, per rendersi conto che è davvero difficile che qualcuno pulisca questo oggetto. Poi ci sono dei punti in casa come sotto il lavello della cucina o anche dietro gli igienici, che non sempre hanno le dovute attenzioni, diventando così un potenziale pericolo. Quindi, altro che WC, sono questi gli oggetti e i punti di casa dove si accumula tantissimo sporco.