Un big potrebbe saltare Juventus-Inter, non per indisponibilità ma perché il suo allenatore rischia di farlo fuori per scelta tecnica.

La sosta per le Nazionali sta per concludersi e dunque nel prossimo weekend tornerà a deliziarci il campionato di Serie A. E lo farà subito con il botto: ovvero con uno dei big match più attesi della stagione, il derby d’Italia tra Juventus ed Inter.

Due squadre rivali da sempre che si affronteranno con energie mentali diverse. La Juve è partita fortissimo, con due vittorie su due incontri ed una fiducia regnante che sicuramente non può che far bene. L’Inter invece viene dal k.o. inaspettato con l’Udinese, un crollo che ha subito messo in chiaro alcuni punti oscuri e da curare per Cristian Chivu.

Il tecnico romeno, che a breve avrà a disposizione anche i nazionali dopo gli impegni in giro per il mondo, dovrà fare scelte oculate per non trovarsi impreparato in questo senso. Secondo ciò che riporta oggi la Gazzetta dello Sport, Chivu potrebbe attuare cambiamenti a sorpresa rispetto all’ultima gara ufficiale, stravolgendo parte della sua formazione iniziale.

Calhanoglu rischia il posto: le probabili scelte a centrocampo per Juventus-Inter

Chi rischia di non partire titolare in Juventus-Inter è Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco che ha attraversato una delle estati più complicate della sua carriera. Il numero 20 nerazzurro è stato al centro delle voci di mercato per settimane, visto che si è parlato di rottura e di un possibile ritorno in Turchia, prima di essere tolto definitivamente dalle trattative.

Calhanoglu resta un elemento importante dell’Inter di Chivu, ma va valutata la condizione psico-fisica. Sia a livello di motivazioni con la maglia interista, sia dopo lo 0-6 subito con la sua Turchia nelle qualificazioni mondiali contro lo Spagna. Insomma, non proprio un momento idilliaco per l’ex Milan, che rischia di restare inizialmente in panchina contro la Juve.

Alle spalle di Calha infatti scalpitano due volti nuovi in casa Inter. Il croato Petar Sucic ha già convinto molti addetti ai lavori nel ruolo di mezzala destra, mentre il francese Andy Diouf ha mostrato miglioramenti evidenti nel test match dello scorso weekend contro il Padova. Entrambi si candidano per una maglia da titolare all’Allianz Stadium.

Questo a centrocampo è l’unico vero dubbio di formazione per Chivu in vista dello scontro diretto di sabato 13 settembre. Per il resto dovrebbe confermare la squadra tipo, chiedendo uno sforzo a Lautaro Martinez, che rientrerà tra giovedì e venerdì dagli impegni con la sua Argentina.