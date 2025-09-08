Paulo Dybala fa preoccupare i tifosi della Roma. Il fuoriclasse argentino potrebbe vivere una stagione ancora difficile.

Sono ormai quattro stagioni che la Roma ha la fortuna di avere tra i propri calciatori un certo Paulo Dybala. Un fuoriclasse che i tifosi giallorossi apprezzano ed idolatrano, a prescindere dai tanti infortuni muscolari che lo hanno frenato negli ultimi tempi. Basti pensare che l’ultima lesione al retto femorale lo ha costretto, a marzo scorso, ad un delicato intervento e quasi 5 mesi di stop.

Dybala non a caso è passato dal segnare 13 reti in campionato nella stagione 2023/2024, nella quale ha subito pochissimi stop fisici, a solo 6 gol nell’ultima annata. Un gran peccato sia per la Roma che per la competitività della Serie A italiana, che guadagna sempre in spettacolarità ed emozione quando la Joya scende in campo.

Anche sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il talento argentino è considerato molto importante e centrale. Nell’ultimo match giocato, tra Pisa e Roma, l’ingresso in campo del numero 21 è stato decisivo, visto che ha dato il là all’azione del gol vittoria di Soulé. Ma quanto potrà essere incisivo sotto porta Dybala nella stagione appena cominciata?

Dybala in doppia cifra in campionato? I bookmakers sono scettici con il romanista

In molti si chiedono se Dybala, grazie alla preparazione atletica ben svolta con Gasperini ed il ritorno in campo dopo l’infortunio di marzo scorso, possa tornare ad essere puntuale in zona gol. Magari riuscendo a superare la doppia cifra, cosa che per l’appunto non gli riesce da due stagioni.

Nella vasta gamma delle scommesse proposte da Antepost spicca anche la proposta “Under/Over gol giocatore nel torneo”. Occorre pronosticare, per ogni giocatore, se supererà o meno la soglia prestabilita. Dybala in questo senso non sembra avere il favore dei bookmakers: nella linea fissata a 9,5 le agenzie propendono per l’opzione Under, a 1.70, mentre l’Over è offerto a 2. In sintesi, per gli operatori è più probabile che l’argentino non raggiungerà almeno dieci reti nella prossima stagione.

Tutta colpa dei problemi muscolari e di una condizione atletica non sempre eccellente. La speranza dei tifosi romanisti, che come detto guardano a Dybala come un salvatore della patria, è che il fisico regga grazie alla cura Gasperini e che l’ex Juventus torni a segnare gol determinanti. L’ultimo sigillo in Serie A della Joya risale al 9 febbraio scorso, con il rigore decisivo contro il Venezia.

Maggiori chance di arrivare in doppia cifra, secondo le agenzie, ce l’ha un suo possibile erede. Ovvero Nico Paz, talento assoluto del Como: l’argentino è quotato a 1.85 per il superamento della sua quota.