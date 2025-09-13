Chi ha Netflix dovrà fare i conti con lo stop definitivo tra sabato e domenica. Ecco cosa accadrà.

Sta per arrivare il freddo e cosa c’è di meglio che tornare a casa dopo una lunga giornata e mettersi sul divano a guardare i propri telefilm o film preferiti? Sono tante le piattaforme digitali che permettono di guardare in streaming ciò che si vuole e fra queste c’è Netflix.

Purtroppo gli abbonati alla piattaforma dovranno fare i conti con una brutta notizia nel weekend, quando ci sarà lo stop definitivo sabato e domenica. Ecco perché.

Lo stop definitivo di Netflix sabato e domenica

Netflix è una delle piattaforme di streaming più amata per vedere film, serie tv, documentari, cartoni animati e programmi di intrattenimento. Specie ora che l’estate sta finendo, è un appuntamento fisso per le coppie e per tutta la famiglia quello di mettersi a guardare qualcosa tutti insieme dopo una lunga giornata di lavoro, a scuola o in casa.

Purtroppo, però, bisogna fare i conti con delle uscite dal catalogo: ogni settimana infatti vengono cancellati alcuni titoli di film o serie tv che non saranno dunque più disponibili per gli utenti. Chi non vuole perderli, farebbe bene a guardarli (o riguardarli) presto, prima che escano dai titoli disponibili su Netflix.

Il primo a sparire nel fine settimana è “Sweeney Todd”, ennesima collaborazione tra Tim Burton e Johnny Depp. La trama ruota intorno ad un barbiere accusato di un crimine che non ha commesso e messo ingiustamente in prigione. Alla sua uscita dal carcere, cercherà di vendicarsi degli uomini che l’hanno incastrato in maniera violenta e crudele. Questo titolo uscirà dal catalogo sabato 13 settembre.

Il giorno dopo, domenica 14 settembre, non sarà più disponibile il film “I cento Passi”, che tratta la drammatica storia di Peppino Impastato, interpretato da Luigi Lo Cascio. Il film parla di mafia, attivismo politica, condanna all’omertà in Sicilia. Insomma, si tratta di due film da non perdere, vedere e rivedere subito prima che sia troppo tardi.

Già il 12 settembre è uscito dal catalogo Netflix il film “Mystic River” di Clint Eastwood con Sean Penn, Kevin Bacon e Tim Robbins, un altro capolavoro del cinema che però non è più disponibile per gli utenti sulla piattaforma di streaming. Dunque chi non ha ancora visto Sweeney Todd e I Cento Passi, farebbe meglio a collegarsi subito a Netflix prima che sia troppo tardi.