Jose Mourinho torna ad allenare in Serie A dopo l’addio alla Roma nel 2024. Ecco dove potrebbe sedersi il tecnico portoghese.

La carriera di José Mourinho è senza dubbio un’avventura di tutto rispetto, fatta di trionfi, di competizioni vinte con merito e scaltrezza, di tanti fuoriclasse del calcio lanciati e fatti diventare ancora più forti. Insomma, la nomea di Special One è assolutamente meritata per il portoghese.

Peccato che negli ultimi tempi anche gli esoneri hanno fatto pienamente parte della vita calcistica di Mourinho. Le ultime tre squadre allenate in Europa, ovvero il Tottenham, la Roma ed il Fenerbahce, hanno scelto di esonerarlo durante il proprio percorso. Clamoroso l’addio deciso pochi giorni fa dalla formazione turca, quando ancora era aperto il calciomercato.

Mourinho ha pagato la mancata qualificazione in Champions League e la sconfitta nei playoff decisivi con il Benfica. Una delusione che gli fa salutare anzitempo la Turchia; ma lo Special One non ha affatto voglia di fermarsi: nei suoi piani ci sarebbe anche l’approdo come c.t. di una Nazionale, ma non mancano le opzioni per guidare diverse squadre di club importanti.

Inter, Chivu deve guardarsi le spalle dal suo maestro: Mourinho quotato come suo futuro sostituto

Nelle ultime ore è spuntata la clamorosa candidatura di José Mourinho per una squadra di Serie A con la quale ha un legame davvero forte. Vale a dire l’Inter, il club con cui nel 2010 ha vinto lo storico Triplete, portando la Champions in casa nerazzurra dopo ben 45 anni dall’ultima volta.

Al momento la posizione del tecnico nerazzurro Cristian Chivu è salda, visto che sono passate solo due giornate di campionato. Ma la sconfitta interna con l’Udinese potrebbe rappresentare un campanello d’allarme. Alla ripresa c’è subito il big match con la Juventus e la società interista si aspetta un segnale forte dal giovane allenatore.

Intanto i bookmakers hanno inserito Mourinho tra i papabili sostituti di Chivu in caso di esonero di quest’ultimo. La quota per il ritorno del portoghese ad Appiano Gentile per ora è molto elevata, visto che si gioca ben 34 volte la posta. Ma chissà che le quotazioni non si abbassino nelle prossime settimane.

Il futuro di Mou però sembrerebbe più orientato verso altri campionati. Da valutare l’opzione Bayer Leverkusen, che ha da poco allontanato Ten Hag ed è alla ricerca di un tecnico esperto su cui puntare. O ancora West Ham, Nottingham Forest e Rangers Glasgow, tutte squadre che hanno inserito Mourinho tra i possibili tecnici da contattare.