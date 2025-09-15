Un infortunio piuttosto grave rischia di compromettere la continuità in casa Juventus di questo calciatore: ora cambia tutto.

Il mercato estivo della Juventus è stato tutto sommato soddisfacente. Anche se il club bianconero ha ritardato nel trovare gli ultimi giusti innesti, soprattutto in attacco, oggi Igor Tudor può vantare una delle rose più complete. Anche se il giudizio definitivo sulla bontà della sua squadra arriverà solo dopo il doppio impegno tra campionato e Champions League.

Anche in difesa la Juve, che non ha operato in modo massiccio nel reparto arretrato, può vantare giocatori importanti e punti di riferimento di livello. I recuperi di Gleison Bremer e di Juan Cabal, dopo i lunghi rispettivi infortuni dello scorso anno, suonano come nuovi acquisti per la stagione appena cominciata. Così come il rientro di Daniele Rugani, esperto difensore bianconero dopo l’anno in prestito all’Ajax.

L’avventura di Rugani alla Juve potrebbe però concludersi presto. Nonostante la grande stima dimostrata da Tudor e dal club nei confronti del classe ’94 (a cui scadrà il contratto a giugno prossimo), non è da escludere un addio già a gennaio. Tutto per colpa dell’infortunio di un centrale di valore internazionale che potrebbe scatenare un valzer di difensori nella sessione di riparazione.

Porto, idea Rugani a gennaio: è il candidato numero 1 per sostituire il titolare infortunato

La situazione delicata è in casa Porto. Il noto club lusitano ha subito una perdita per infortunio davvero pesante: l’ex centrale dell’Udinese Nehuen Perez, si è procurato una grave lesione muscolare. Dal Portogallo già si parla di 4-5 mesi di stop, vale a dire di un lungo periodo di assenza per il calciatore argentino.

Il Porto si ritrova così con soli tre centrali a disposizione per i prossimi mesi di stagione. Per questo motivo il club sta già pensando ad un rinforzo; oltre al mercato degli svincolati, si guarda alle occasioni. Una di queste riguarda proprio Daniele Rugani, che come detto diventerebbe oggetto di mercato nella sessione di riparazione a gennaio.

Rugani è un profilo molto apprezzato da Francesco Farioli, il tecnico italiano del Porto che lo ha avuto come leader difensivo lo scorso anno, nella sua avventura all’Ajax. Non è da escludere che la stima reciproca tra i due possa rinverdire il rapporto, con Rugani pronto ad indossare la maglia dei Dragoes e chiudere definitivamente con la Juventus.

Il club bianconero tra l’altro ha rapporti ottimali con il Porto. Vanno ricordati alcuni affari, come il prestito dell’anno scorso di Tiago Djalò e lo scambio durante l’ultima estate tra Joao Mario ed Alberto Costa.