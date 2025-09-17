Se vogliamo sentirci sempre bene con il nostro corpo è importante sapere quando è meglio bere acqua: ecco cosa dicono gli esperti.

Bere acqua fa bene: su questo siamo tutti d’accordo. Si tratta di un elemento fondamentale che non deve assolutamente mancare al nostro organismo, e che, oltre a mantenerci ben idratati, soprattutto nelle giornate più calde ed afose, è alla base di tantissime funzioni essenziale del nostro organismo. Ecco che quindi, è estremamente necessario assumerla regolarmente durante il corso della giornata.

Ma quando si tratta di quando bere, le opinioni si dividono. C’è chi sostiene che sia meglio farlo prima dei pasti, chi dopo, e chi, senza pensarci troppo, sorseggia durante. Ma qual è davvero il momento giusto? La risposta, sorprendentemente, la sbagliano quasi tutti e non è affatto quella più scontata, come tutti possiamo immaginare.

Acqua, meglio bere prima, dopo o durante i pasti? Ecco cosa è importante sapere

Se siamo tutti d’accordo che bere acqua faccia estremamente bene, quando si tratta di scegliere il momento adatto in cui bere ci sono diversi filoni di pensiero. Fino ad ora, in molti hanno sempre creduto che assumere acqua durante i pasti possa fare male, e quindi optano per farlo prima o addirittura a fine pasto, ma si tratta di una scelta saggia?

Ebbene, partiamo da un mito da sfatare: bere acqua durante i pasti non fa male. Anzi, per la maggior parte delle persone è perfettamente normale, e può persino aiutare la digestione, a patto di non esagerare. L’idea che l’acqua “diluisca i succhi gastrici” è stata ampiamente ridimensionata dalla scienza. Lo stomaco, infatti, è perfettamente in grado di regolare i suoi enzimi digestivi anche in presenza di liquidi. Tuttavia, come ogni cosa, anche in questo caso sta nel mezzo. Ciò vuol dire, che anche l’assunzione di acqua dovrebbe seguire delle piccole regole da applicare prima, dopo e durante i pasti.

In linea generale, si dovrebbe bere un bicchiere d’acqua 20-30 minuti prima di mangiare può essere una buona abitudine. Aiuta a idratare il corpo, prepara lo stomaco alla digestione e, soprattutto, dà un leggero senso di sazietà che può aiutare a moderare le quantità (utile per chi sta attento alla linea). Bere poi una moderata quantità di acqua durante i pasti, mentre dopo mangiato, per evitare il senso di gonfiore, si dovrebbe iniziare a bere circa dopo 30-40 minuti aver terminato il pasto. In questo modo, si sarà introdotta una buona quantità di acqua, evitando ‘malesseri’.