Il repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche in Italia mette in pericolo un incontro di campionato: c’è il rischio rinvio

Archiviata, per la gioia di tutti quei tifosi precipuamente concentrati sulla sorte del loro club più che sul pur importante cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, la parentesi delle gare delle squadre nazionali, i campionati sono pronti a ripartire.

Il menù, fino alla prossima sosta, è ricco e succulento. I primi verdetti, seppur molto parziali, sono stati già emessi. Le big di Serie A hanno fatto la voce grossa, sebbene con qualche rilevante eccezione, mentre nella serie cadetta una blasonata società che già lo scorso anno ha sfiorato il dramma sportivo evitando la retrocessione in C solo ‘grazie’ all’intervento della Corte Federale che le ha consentito di disputare il Playout salvezza, è già in difficoltà. Con delle sinistre somiglianze rispetto all’inglorioso cammino intrapreso lungo tutta la passata stagione.

Stiamo parlando ovviamente della Sampdoria di Massimo Donati, il tecnico scelto dal DS Andrea Mancini e dal CEO Jesper Fredberg per guidare la squadra blucerchiata in quello che, nelle intenzioni, dovrebbe essere l’anno zero.

L’inizio però, non è certo stato tra i più incoraggianti: zero punti in due gare, con cinque gol al passivo ed una sola marcatura messa a segno. Dopo appena 180′ di gioco, il Doria già annaspa in un mare in tempesta: una metafora che, date le previsioni del tempo previste sulla Liguria per l’ormai imminente weekend, rende bene l’idea della situazione in essere.

La terza gara di campionato, quella che vedrà la Samp opposta al Cesena, che dovrebbe disputarsi sabato 13 settembre alle 19:30, è infatti già a forte rischio.

Maltempo nella zona di Genova: rischio rinvio per la Samp

Già relativamente abituata, come del resto i rivali cittadini – che condividono stadio e campo di gioco coi blucerchiati – ad avere a che fare con delle condizioni meteorologiche che già in passato hanno comportato il rinvio di molte partite per impraticabilità del terreno di gioco, la Sampdoria scruta il cielo in attesa di capire se si potrà scendere in campo per l’importante sfida ai bianconeri romagnoli.

Sebbene, come da ultimissimi aggiornamenti forniti dagli specialisti del settore, la situazione sembra ora migliore in vista di domani, il pericolo che cada una quantità di pioggia che non vederebbe drenata dal terreno c’è. Eccome.

L’instabilità nella zona orientale dell’Italia non comporterà infatti solo un brusco calo di temperature con forti venti a portare nubi minacciose, ma anche il rischio concreto di nubifragi ed acquazzoni: i cosiddetti – come amano ora dire gli esperti – temporali rigeneranti.

Forse, continuando con le metafore, la Samp avrebbe proprio bisogno di una bella doccia rigenerante che possa far emergere gli indubbi valori che la sua rosa, sebbene impoverita da qualche cessione, ha. La soluzione non può però arrivare dal cielo – né in senso meteorologico né spirituale -: c’è bisogno di vincere. Ma innanzitutto di scendere in campo, pioggia permettendo…