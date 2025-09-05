Lucio Dalla, il cantautore per eccellenza, riflette su fede, consumismo e potere, invitando a guardare oltre le apparenze e a riscoprire la libertà interiore.

Anche nell’anima più confusa c’è sempre qualcosa di fondamentale: l’insegnamento di Cristo, inteso non come regola imposta dalla Chiesa o da un Papa, ma come guida per comprendere il mondo. Per Dalla, non si impara a capire la vita attraverso la pubblicità o i consumi, ma attraverso la privazione, la capacità di fare a meno di ciò che ci viene imposto di desiderare.

Non piegarsi all’obbedienza passiva

“Molti potrebbero obiettare: certo, tu sei un uomo di successo, hai le macchine, le case…”, dice Dalla. Ma il vero messaggio, spiega, è imparare a vivere senza essere condizionati dal consumismo: comprare ciò che ci viene suggerito non è solo inutile, è una forma di obbedienza passiva. Bisogna capire chi ci manipola e quali sono le reali intenzioni dietro i messaggi che riceviamo, senza pensare necessariamente al male, ma con consapevolezza critica.

Il cantautore denuncia anche i rischi del potere in tutte le sue forme, da quella politica a quella economica: “Il potere è sempre qualcosa di deprecabile. Dobbiamo, almeno, cercare di esserne esenti come protagonisti. Io non voglio avere il potere su nessuno, e non temo l’economia, ma questa ossessione per il patrimonio e i conti in banca non mi appartiene”.

Infine, Dalla riflette sul rapporto tra ricchezza e povertà: sebbene sia naturale preferire la ricchezza, spesso la povertà non è così umiliante come sembra, mentre la ricchezza può portare con sé isolamento e responsabilità indesiderate. In sostanza, la vera ricchezza, secondo Dalla, è la libertà interiore, non il possesso materiale.