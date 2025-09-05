Ademola Lookman è rimasto all’Atalanta dopo un’estate ricca di voci, incomprensioni e caos. Ecco cosa farà a gennaio.

Le squadre ed i calciatori che durante il mercato appena concluso in estate non hanno trovato soluzioni ideali, potranno rifarsi sulla sessione di riparazione. Ovvero quella che prenderà piede nel mese di gennaio e permetterà ai club di migliorare le rose oppure di mettere delle toppe a livello tecnico.

Un nome che tornerà a far parlare di sé a gennaio 2026 è senza dubbio Ademola Lookman. Il calciatore nigeriano dell’Atalanta, finito al centro delle cronache di mercato durante tutta l’estate. Il numero 10 orobico era stato avvicinato dall’Inter, che aveva anche il benestare di Lookman per il trasferimento. Ma è stata la sua società d’appartenenza a bloccare tutto, trattenendo anche controvoglia il proprio calciatore.

Cosa accadrà ora a Lookman? Per il momento è fuori rosa e si allena a parte, ma non è da escludere un reintegro nella stagione in corso. Tanto che Ivan Juric, il tecnico dei bergamaschi, ha avuto il via libera dalla società per inserire il nigeriano nella lista consegnata all’Uefa per la Champions League. Insomma, tutto da decifrare il suo futuro prossimo.

Lookman, l’Inter tornerà alla carica a gennaio: le ultime

C’è però chi crede che l’avventura di Lookman all’Atalanta sia inevitabilmente giunta al capolinea, senza che la situazione possa ristabilirsi in positivo. Dunque a gennaio il calciatore classe ’97 può tornare ad essere oggetto del desiderio di vari club italiani o stranieri.

Occhio dunque al ritorno di fiamma dell’Inter, che avrebbe volentieri investito più di 42 milioni di euro per Lookman, ma è stata frenata dalle volontà dei bergamaschi. A gennaio le cose possono cambiare, almeno secondo il parere del direttore di FcInternews.it Fabio Costantino, che ha parlato a Calciomercato.it proprio di questa occasione di mercato.

L’idea c’era già durante la presentazione di Chivu, l’Inter voleva un giocatore che desse creatività davanti, dribbling. O Lookman o nessuno? Alla fine si è sposata questa filosofia. C’erano garanzie dall’entourage e una promessa, era tutto intavolato. Nuovo spiraglio a gennaio? Non possiamo saperlo a priori, bisogna vedere come andrà la stagione, se questa figura diventa più che necessaria nel frattempo, se Lookman può spostarsi a condizioni migliori“.

Dunque l’opportunità sulla carta non è mai decaduta del tutto, visto che l’Inter non ha investito tutto il tesoretto a propria disposizione in estate. Va ricordato che il mercato nerazzurro si è concluso con gli arrivi di Andy Diouf a centrocampo e Manuel Akanji in difesa, senza alcun innesto in avanti.