Ademola Lookman torna sul mercato a gennaio: l’Inter può tornare alla carica, ma occhio anche ad altre soluzioni per il nigeriano.

Una delle telenovele più lunghe dell’ultimo calciomercato estivo ha riguardato senza dubbio il destino di Ademola Lookman. Uno degli attaccanti più forti ed incisivi della Serie A, che ha però rotto i rapporto con il suo club, l’Atalanta, dopo aver visto rifiutata una allettante proposta da parte dell’Inter.

Il nigeriano avrebbe fatto carte false pur di trasferirsi in nerazzurro, soprattutto dopo la proposta da 40 milioni più bonus arrivata a Bergamo. Ma la famiglia Percassi ha deciso di blindarlo e di rifiutare l’assalto della squadra meneghina, così da scatenare il disappunto di Lookman. Quest’ultimo, in modo francamente poco professionale, si è tirato indietro, saltando volontariamente gli allenamenti e venendo reintegrato solo a fine agosto ma fuori rosa.

Oggi Lookman è dunque ancora un calciatore dell’Atalanta, ma in futuro sembra scontato che possa partire, anche per risolvere una questione delicata interna al club orobico. A gennaio infatti il suo nome potrà tornare d’attualità, con l’avvio della sessione di riparazione. L’Inter è sempre interessata, ma occhio ai tentativi in arrivo anche dall’estero.

Lookman, assalto inglese a gennaio: pronta l’offerta da 20 milioni di sterline

Se vuole tornare con forza sull’obiettivo Lookman, l’Inter dovrà dunque affrettarsi a preparare una nuova offerta, visto che i rapporti con l’Atalanta restano ancora positivi (basti vedere l’affare Zalewski concluso in poche ore). Infatti la concorrenza per il nigeriano potrebbe farsi più ostica.

Secondo la stampa inglese, sarebbe il Tottenham il primo vero rivale dei nerazzurri per gennaio. La formazione londinese avrebbe già inserito Lookman tra i papabili colpi per la sessione invernale. In particolare, sarebbe pronta una proposta a ribasso, da 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro) per strappare il sì dell’Atalanta.

Praticamente la metà della cifra offerta dall’Inter in estate e rifiutata dai Percassi, ma la situazione potrebbe cambiare tra qualche mese. Tutto dipenderà dal possibile reintegro in rosa all’Atalanta, oppure se il numero 11 nerazzurro resterà ai margini fino alla prossima finestra di mercato. Di certo per la Dea sarebbe meglio cedere Lookman all’estero piuttosto che ad una rivale diretta, pur perdendo qualcosa a livello economico.

Il portale Sportsboom insiste sul fatto che Thomas Frank, allenatore del Tottenham, consideri Lookman uno degli obiettivi principali per completare l’attacco degli Spurs in corso d’opera. Dopo gli arrivi di Kudus, Kolo Muani e Xavi Simons, l’atalantino potrebbe essere la ciliegina sulla torta.