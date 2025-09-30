Si torna a parlare del futuro di Ademola Lookman, uno dei calciatori maggiormente chiacchierati durante la scorsa estate.

L’estate di calciomercato 2025 si è conclusa ormai da un mese, ma vi sono situazioni ancora irrisolte per diversi club, incapaci di portare a termine tutti gli acquisti e le cessioni inizialmente programmate. Come nel caso dell’Atalanta, che ha lasciato in stand-by una delle questioni più delicate emerse durante la finestra estiva.

Vale a dire il caso Ademola Lookman, il fuoriclasse nigeriano del club orobico che aveva puntato i piedi per andarsene, lasciando Bergamo dopo l’offerta da circa 40 milioni più bonus lanciata dall’Inter. Il ‘no’ dell’Atalanta ha praticamente fatto emergere il malcontento di Lookman, causando una frattura nei rapporti tra l’attaccante e la sua squadra d’appartenenza.

Tutto questo ha portato all’iniziale esclusione di Lookman dalla rosa di Ivan Juric, anche se con il passare dei giorni il rapporto pare si stia ricucendo. Il nigeriano è sceso in campo nei minuti finali di Torino-Atalanta, ma il suo futuro professionale resta incerto. Ora va capito quale possa essere il suo destino con la maglia nerazzurra.

Juric, l’annuncio su Lookman cambia tutto: ormai definito il suo futuro

A parlare di Lookman e di come proseguirà la sua avventura a Bergamo c’ha pensato lo stesso mister Juric, intervenuto in conferenza stampa per anticipare il match di Champions League contro il Club Bruges. Una sorta di bestia nera per i nerazzurri, visto che lo scorso anno la compagine belga ha eliminato l’Atalanta dalla stessa competizione ai playoff.

Queste le parole del tecnico: “Ederson si è allenato un po’ meno di Lookman. Giocano? Comincio a pensarci, a partita in corso o dall’inizio. Voglio includerli il prima possibile nelle rotazioni: se prima o dopo, vedremo. Non sono al 100%”.

Lookman dunque, nei piani del tecnico atalantino, è perfettamente recuperato e soprattutto arruolabile. Tutto il caos estivo, almeno per il momento, sembra essere stato lasciato alle spalle. Il numero 11 dell’Atalanta potrebbe a breve tornare titolare in attacco, o quanto meno giocarsi il posto con il neo acquisto Kamaldeen Sulemana, che ha caratteristiche molto simili alle sue.

Juric ha il via libera dalla società per poter inserire Lookman nelle sue rotazioni, anche se i rumors di mercato rischiano di tornare a travolgere l’ambiente a gennaio, quando si riaprirà la finestra di mercato invernale. L’Inter tornerà alla carica? Questo è tutto da vedere, ma intanto Lookman vuole tornare decisivo in campo e lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi da separato in casa.